¿Quieres conocer a Nicolas Pepe y Renato Veiga? ¡Este miércoles en Vila-real!
El Villarreal CF impulsa un acto para que los aficionados puedan hablar, hacerse una foto o llevarse un autógrafo de los dos jugadores del Submarino
Después de firmar un partidazo en la goleada frente al Espanyol (4-1), Nicolas Pepe y Renato Veiga se preparan para dar un auténtico baño de masas en Vila-real. Este miércoles, los aficionados del Submarino del podrán conocer a sus ídolos, hacerse una foto o pedir un autógrafo.
Un acto que tendrá lugar en la tienda de Halcón Viajes en Vila-rea, situada en el Carrer Major Sant Jaume, 8, desde las 17:00 a las 18:00 horas. El pasado mes, los protagonistas fueron Georges MIkautadze y Willy Kambwala, con largas colas y muchos niños para conocer a los futbolistas del Submarino. Se espera un gran ambiente.
Ambos, gran partido contra el Espanyol
Nicolas Pepe volvió a ser el del inicio de la temporada. Vertical, punzante, desequilibrante y letal. No marcaba desde finales de agosto ante Balaídos y se quitó un peso de encima. También lideró al equipo en defensa Renato Veiga, ganando duelos y mostrando un poderío ante un delantero peligroso como Roberto Fernández. Tras su gran partido, este miércoles disfrutarán del calor amarillo.
