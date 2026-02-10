Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Txeroki atentado CastellónNueva tienda SaleraCierra un giganteConciertos Magdalena 2026Cortefiel CastellóPausa café en el trabajo
instagramlinkedin

¿Quieres conocer a Nicolas Pepe y Renato Veiga? ¡Este miércoles en Vila-real!

El Villarreal CF impulsa un acto para que los aficionados puedan hablar, hacerse una foto o llevarse un autógrafo de los dos jugadores del Submarino

Pepe y Veiga, durante el partido ante el Espanyol.

Pepe y Veiga, durante el partido ante el Espanyol. / VILLARREAL CF

Aitor Aguirre

Vila-real

Después de firmar un partidazo en la goleada frente al Espanyol (4-1), Nicolas Pepe y Renato Veiga se preparan para dar un auténtico baño de masas en Vila-real. Este miércoles, los aficionados del Submarino del podrán conocer a sus ídolos, hacerse una foto o pedir un autógrafo.

Un acto que tendrá lugar en la tienda de Halcón Viajes en Vila-rea, situada en el Carrer Major Sant Jaume, 8, desde las 17:00 a las 18:00 horas. El pasado mes, los protagonistas fueron Georges MIkautadze y Willy Kambwala, con largas colas y muchos niños para conocer a los futbolistas del Submarino. Se espera un gran ambiente.

Noticias relacionadas y más

Ambos, gran partido contra el Espanyol

Nicolas Pepe volvió a ser el del inicio de la temporada. Vertical, punzante, desequilibrante y letal. No marcaba desde finales de agosto ante Balaídos y se quitó un peso de encima. También lideró al equipo en defensa Renato Veiga, ganando duelos y mostrando un poderío ante un delantero peligroso como Roberto Fernández. Tras su gran partido, este miércoles disfrutarán del calor amarillo.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents