Renato Veiga, el muro del Villarreal: "La Champions no nos ha pasado factura... y vamos a por el Getafe"

Desde antes de las 17.00 horas, se palpaba la expectación en la Plaza del Ayuntamiento de Vila-real, más concretamente en la Tienda Halcón Viajes. Niños con sus bufandas y camisetas del Submarino, después del colegio, decían con curiosidad: «Quiero hacerle una pregunta a Renato Veiga y hacerme una foto con Nicolas Pepe». Alrededor de un centenar de aficionados hicieron la cola y esperaron a sus dos ídolos.

El primero en llegar fue el central portugués (Pepe tardó unos 30 minutos), una de las grandes apuestas del club en el mercado de verano (24.5 millones + cinco en variables fue el acuerdo con el Chelsea para hacerse con el joven y poderoso central). Con una sonrisa, saludando a los presentes, atendió a los medios de comunicación, con un español casi perfecto (habla cinco idiomas), el central solventó la batería de preguntas como secó al delantero del Espanyol Roberto Fernández el pasado lunes en La Cerámica. Con una gran inteligencia, puso al equipo (palabra que repitió en numerosas ocasiones) por encima del rendimiento individual.

Galería | Baño de masas de Nicolas Pepe y Renato Veiga en Vila-real / MANOLO NEBOT

Así ve al equipo

En la cuarta posición igualado a puntos con el Atlético de Madrid pero con un partido menos, analizó la situación que atraviesa del Submarino antes de enfrentarse al Getafe el próximo sábado: «Ovbiamente es mejor trabajar sobre victorias que sobre derrotas. Confiamos en nuestro trabajo y en lo que nos pide el míster para intentar hacer más exhibiciones como contra el Espanyol».

Respecto al próximo duelo contra el Getafe, apuntó que deberán estar muy concentrados ante un rival siempre incómodo: «Sabemos que es un campo complicado, los equipos grandes que han jugado allí lo han pasado mal. Tendremos que hacer nuestro partido para lograr los tres puntos».

No se moja sobre el top-3

La pregunta fue clara: «¿Creeis que podéis soñar por la tercera posición?». La respuesta, como un quiebro cuando un delantero quiere quitarte el balón y marcar gol: «No, podemos soñar con ganar los próximos partidos y al final veremos como estamos en la clasificación». Un amago que volvió a realizar respecto a la valoración personal de su primera temporada amarilla hasta la fecha: «Eso se habla al final, ahora hay que pensar en el equipo y el Getafe». Para el central luso, la Champions no ha pasado factura: «No nos afecta. Intentamos ganar en cada partido y lo damos todo, a veces se puede y otras no», apuntó.

Más peso sin Foyth

La grave lesión de Juan Foyth le ha dado todavía más liderazgo en una zaga muy joven con Pau Navarro (20) o Rafa Marín (21). «Tenemos esa juventud creo que en todo el equipo. Es verdad que están Dani, Juan y Gerard, que son la gente con más experiencia. Nos dan muchos consejos y tenemos un gran ambiente todos, pero creo que la responsabilidad es de todos».

Opciones de jugar el Mundial

Futbolista clave en la salida de balón con 808 pases esta Liga , el que más del Submarino, tiene también el reto de ganarse un puesto en el Mundial del próximo verano, aunque prefiere centrarse en el día a día y no ir más allá. «Es lo que pienso y creo que ser honesto es contestar lo que yo pienso, el equipo está lo primero de todo»; finalizó Renato con una sonrisa antes de firmar a los groguets junto a su compañero Nicolas Pepe.