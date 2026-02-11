Villarreal CF | Moleiro come en la mesa de los cracks, mejora a Raphinha y Vinicius y ‘llama’ a la selección

Cuando te firma un equipo de un nivel superior al que estabas tienes dos opciones: esconderte, perder la confianza y echar de menos tu zona de confort o demostrar que tienes el talento suficiente y romperla en el nuevo equipo. Alberto Moleiro (22 años), uno de los cracks de esta Liga y uno de los mejores jugadores del Villarreal CF, ha elegido la segunda opción y está llamando con mucha fuerza a la puerta de la selección española.

Mouriño y Moleiro volvieron a hacer su tradicional celebración / Manolo Nebot

En la goleada contra el Espanyol, el mediapunta canario exhibió su mejor versión participando en tres de los cuatro goles. En el segundo, Salinas fue el autor en propia puerta, aunque el pase fue de Moleiro. En el tercero asistió con clase a Nicolas Pepe y en el cuarto hizo lo que más le gusta: controlar y mandar el balón al palo largo, imposible para Dmitrovic.

El mediapunta más goleador

Con nueve goles y cuatro asistencias, ha participado en 13 de los 43 que suma el Villarreal en Liga. Es decir, contribuye de forma directa en el 30,23% . Ya no es noticia que sea el pichichi groguet cuando realmente no fue fichado para que fuera el máximo goleador. Actualmente aventaja en dos dianas a Gerard Moreno y en tres a Mikautadze y ocupa la séptima posición en el ránking, por delante de jugadores que ocupan su posición como Dani Olmo y Pablo Fornals, seis para cada uno. Y en la inevitable comparación, Álex Baena no está teniendo su mejor año en el Atlético de Madrid y solo suma un gol y dos asistencias, unos números muy alejados a los de su sucesor.

Otro dato que eleva a Moleiro a otra dimensión es que ha generado más goles que cracks de LaLiga como Raphinha (11), Vinicius (11) o Julián Álvarez (10). Todo ello jugando más lejos del área.

Un rendimiento que no está pasando desapercibido para el seleccionador español Luis de la Fuente, que deberá decidir en la próxima convocatoria internacional (del 23 al 31 de marzo) si le da la primera oportunidad con la absoluta. Una de las perlas de España que ha sido un fijo en la sub-21 y está haciendo méritos para dar el salto con los mayores.

La comparativa con Riquelme Uno de los récords que puede batir Moleiro de aquí a final de temporada es el de convertirse en el mediocentro más goleador en Liga en la historia del Submarino. Un registro que ostenta ni más ni menos que Juan Román Riquelme, que marcó 15 goles en la 2004/05. La segunda marca también es del astro argentino, con 12 en la 2005/06. Con 11 tantos aparece Santi Cazorla, en la 2019-20. Y empatado con el tinerfeño, en cuarta posición, el italiano Roberto Soriano (9). A falta de 16 partidos, Mole buscará batir esta cifra.

Ilusionado con España

Preguntado por esta cuestión, Moleiro esbozó una sonrisa y reconoció que es bonito verse en esos debates «Lo recibo muy bien, siempre me agrada que se hable bien, eso significa que estoy haciendo un buen trabajo en el campo. Me agrada pero no me marco objetivos, hay que seguir así», comentó un futbolista muy exigente con su rendimiento, tal y como ha afirmado en varias veces Marcelino.

Respecto a la clave de su excelente nivel, el mediapunta se mostró humilde: «Se debe a la confianza de mis compañeros, del cuerpo técnico, me siento muy a gusto aquí. Creo que he encajado muy bien», finalizó Moleiro, que llama a la puerta del Mundial.