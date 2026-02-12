¿Recuerdas que ocurrió en la última derrota del Villarreal en Getafe... en 2017?

Siempre es un rival incómodo, un equipo que convierte cada partido en una tremanda batalla, pero lo cierto es que al Villarreal CF se le está dando especialmente bien el Coliseum en las últimas temporadas. El estadio del Getafe, tradicionalmente áspero, se ha convertido en un territorio donde el Submarino suele salir indemne.

De hecho, la última derrota en el feudo azulón se remonta al 24 de septiembre de 2017, en la sexta jornada de la temporada. Aquel día, el Getafe de José Bordalás, en su primera etapa, arrolló al Villarreal de Fran Escribá con un contundente 4-0. Jorge Molina, Markel Bergara y un doblete de Ángel Rodríguez firmaron una goleada que terminó provocando la destitución del técnico amarillo y el ascenso de Javi Calleja al primer equipo. Desde entonces, el Villarreal ha puntuado en sus ocho visitas ligueras al Coliseum. En el precedente más reciente, los goles de Ayoze y Barry encarrilaron el triunfo para el conjunto de la Plana Baixa. Carles Pérez recortó distancias, pero fue insuficiente.

En el duelo de ida, en La Cerámica, el Villarreal también se impuso en un partido muy disputado. Buchanan abrió el marcador en la primera parte y Mikautadze sentenció en la segunda parte con un golazo, en un choque marcado por la expulsión directa de Luis Milla, una decisión que levantó ampollas en el bando madrileño.

Un Getafe reforzado

El Getafe logró romper su mala racha en Mendizorroza (0-2) después de dos más de dos meses sin ganar. Bordalás, crítico con la planificación deportiva, pidió refuerzos y la dirección deportiva respondió. Las incorporaciones de Zaid Romero, Martín Satriano y Luis Vázquez han revitalizado al equipo, especialmente Vázquez, que ha marcado dos goles en sus tres primeros choque.