El 'robo' del Barcelona al Villarreal: ¡80 euros por una entrada en el Camp Nou!

El Submarino lleva prácticamente tres años y medio sin jugar en el Spotify Camp Nou. Las interminables, caras y polémicas obras del coliseo azulgrana han llevado los dos últimos FC Barcelona-Villarreal CF al Estadi Olímpic Lluís Companys ( y lo cierto es que no le ha ido mal a los de Marcelino García en Montjuïc: 3-5 en la temporada 2023/2024 y 2-3 el pasado mes de mayo). Sin embargo, los amarillos visitarán a los azulgrana el 28 de febrero del 2026, en un encuentro programado para las 16.15 horas.

Sin embargo, el elevado precio de las entradas destinadas a los aficionados groguets van a disuadir a muchos a la hora de ver en acción, en el siguiente desplazamiento (después del Coliseum de Getafe, que es mañana), a los Georges Mikautadze, Renato Veiga, Alberto Moleiro y compañía.

Con un aforo limitado todavía a 45.400 espectadores (muy lejos de las 105.000 que albergarán una vez acabe con esta reforma integral), el Barcelona levantó una polvareda cuando, en noviembre, comenzó a jugar de nuevo en su estadio. Entradas no enviadas al Athletic Club porque todavía no estaba acotado un sector para los seguidores que no eran del Barça, rebaja de los precios inicialmente establecidos... Y, siempre, siempre, las quejas sobre la pésima visibilidad desde la zona habilitada para los aficionados foráneos, que hablan de que se ve borroso debido a la calidad del cristal y, encima, con un montón de reflejos por culpa del sol o la luz artificial.

El proceso

El Villarreal informaba este jueves de la activación de la venta de entradas visitantes para el partido ante el Barcelona, correspondiente a la jornada 26ª de LaLiga EA Sports. Y, ahí, el hachazo del Barça.

Así, los aficionados groguets pueden comprar su localidad, por solo 80 euros, en las tiendas oficiales del Villarreal hasta el jueves 26 de enero a las 10.00 horas; o bien hasta agotar existencias.

La tienda del Estadio de la Cerámica está operativa de lunes a sábado, de 10.00 a 20.00 horas; y este domingo, de 10.00 a 14.00 horas.

Sin embargo, el Submarino puntualiza que «la venta de entradas visitantes es exclusiva para abonados del club, peñistas y poseedores del Carnet Soc Groguet de la presente temporada».

Eso sí, la entidad matiza que «los seguidores de fuera de la provincia de Castellón que formen parte de alguno de estos tres colectivos, pueden comprarla contactando con taquillas@villarrealcf.es».

La sorpresa

«Vergüenza», «¡madre mía, qué atraco!», «80 euros un partido de fútbol detrás de una cristalera: a años luz de la Premier», «qué barato sale ir a un campo en obras»... son comentarios en las redes sociales que reflejaban la incredulidad por la medida.

Algo que vuelve a alimentar el debate sobre los precios de las entradas en el fútbol español, con estudios que recogen que están entre los más caros de Europa y, a menudo, incluso por encima de la Champions.

