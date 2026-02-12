¿Cuándo volverá Gerard Moreno? Esta es el plan del Villarreal CF
Mimos de Marcelino y el cuerpo médico al '7' amarillo, con unas molestias en los isquios de su pierna izquierda
Gerard Moreno es un jugador especial, uno de los más grandes que ha vestido la camiseta del Villarreal CF. En una temporada en la que está lidiando con sus recurrentes problemas con las lesiones musculares, cuando estas le dejan en paz, sigue siendo capaz de ser decisivo para el Submarino. Así lo indican sus siete goles en Liga, más allá del impacto en el juego.
En el partido contra el Espanyol, el ‘7’ aparecía en la hoja de alineaciones como titular, pero finalmente se quedó en el banquillo y no fue de la partido. Marcelino no las tenía todas consigo porque no quería arriesgar lo más mínimo, pero Gerard quiso probarse en el calentamiento, según ha podido saber Mediterráneo.
El delantero catalán probó y fue honesto, ya que cuando realizó el primer disparo notó la molestia en el isquiotibial de la pierna izquierda, la misma zona en la que sufrió una elongación en la primera jornada contra el Oviedo y le hizo perderse nueve partidos.
En esta ocasión, solo se trata de unas pequeñas molestias, pero el plan de Marcelino es seguir mimando al futbolista para evitar que esta dolencia pueda ir a mayores.
La idea, en los derbis
Todo estará pendiente de la evolución y las sensaciones, pero el plan del cuerpo técnico es que no juegue el próximo sábado en Getafe y, si todo va bien, pueda volver en el derbi autonómico contra el Levante, aplazado por la Dana, del próximo miércoles. En dicho caso, también estaría disponible para un nuevo derbi, la misma semana, ante el Valencia en La Cerámica.
Ayoze ya está listo
Una de las noticias positivas fue el regreso de Ayoze Pérez, que este año no está encontrando la regularidad por las mencionadas lesiones musculares y jugó parte de la segunda parte ante el Espanyol, ya con el partido resuelto.
