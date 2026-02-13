Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Ayuda 200 €Familia de SoniaDirecto temporal viento CastellónNeonazis CastellónPlanes para este fin de semanaRestaurantes calçots en Castellón
instagramlinkedin

En Directo

En directo | Getafe-Villarreal

El Submarino, lastrado por las bajas, buscará los tres puntos el sábado a las 16.15 horas

El Getafe-Villarreal, en directo.

El Getafe-Villarreal, en directo. / Mediterráneo

Aitor Aguirre

David Oliver

Getafe / Vila-real

El Villarreal CF mide fuerzas a domicilio contra el Getafe. El Submarino llega a tierras madrileñas lastrado por las bajas, pero con la intención de sumar tres puntos que presionen al Atlético de Madrid en la pelea por la tercera plaza.

Sigue el partido del Villarreal en el directo de Mediterráneo.

Actualizar

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents