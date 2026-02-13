En Directo
En directo | Getafe-Villarreal
El Submarino, lastrado por las bajas, buscará los tres puntos el sábado a las 16.15 horas
Getafe / Vila-real
El Villarreal CF mide fuerzas a domicilio contra el Getafe. El Submarino llega a tierras madrileñas lastrado por las bajas, pero con la intención de sumar tres puntos que presionen al Atlético de Madrid en la pelea por la tercera plaza.
Sigue el partido del Villarreal en el directo de Mediterráneo.
Estas han sido las palabras del entrenador del Submarino, Marcelino García Toral, en la previa del partido.
Hola! Bienvenidos al directo del Getafe-Villarreal.
