Marcelino, sobre su renovación el Villarreal CF: "215 partidos voy a hacer seguro, luego a partir de aquí..."

Con una sonrisa, relejado y con ganas de responder a la ronda de preguntas amplia en la sala de prensa de Miralcamp, antes de dirigir el último entrenamiento antes del duelo de este sábado contra el Getafe. Marcelino García Toral habló sobre la actualidad del Villarreal CF sin tapujos. El Getafe cómo llega el equipo (dos jugadores baja por un proceso febril), el nivelazo de Moleiro, sus 200 partidos y su renovación, el nivel de Parejo, ComesañaMikautadze o la joven defensa.

Dos jugadores baja por un proceso febril

"Me acaban de decir que tenemos dos jugadores con un jugador febril importante. Gerard es baja, Thomas está en un proceso de integración. No queremos precipitarnos y entre todos consensuar que vuelva en su mejor físico adecuado que le permita competir. Gerard es baja definitiva".

El partidazo del Atlético, mérito luchar con ellos en Liga

"Todo el mundo opina y cualquier opinión es respetable. La temporada en Liga es extraordinaria, difícil de igualar, teniendo en cuenta que juegas partidos de champions. Creo que tiene muchísimo mérito lo de esta plantilla. Tenemos un partido menos, tiene mérito. No tenemos que fijarnos en lo demás, sino fijarnos en lo nuestro. Estamos muy satisfechos del partido ante el Espanyol, fuimos tremendamente solventes, hemos permitido pocas opciones al rival. Intentar mejorar, en la temporada siempre hay altibajos. Nos acercamos al ultimo tercio de la competición y vamos a afrontar un partido muy difícil".

Getafe, mejoría tras el mercado de invierno

"No tenemos que confirmar nada, tenemos que jugar un partido de fútbol contra un rival muy difícil y complicado que encaja pocos goles. Solo nueve en su estadio... y solo la Real le marcó dos goles. Los resultados son muy igualados, es un equipo que te pone las cosas difíciles, te incomoda y tiene un juego muy definido, en la parte ofensiva han sufrido con la baja de Borja pero han incorporado jugadores y uno lleva dos goles. Va a ser un partido difícil y vamos a por la victoria".

Rodri disputa el balón ante los jugadores del Getafe. / EFE

Un rival que no deja espacios

"Yo creo que el otro día no marcamos de contraataque, sí que verticalizamos cuando nos vienen a la presión. El tercer gol fue el más bonito y lo iniciamos en línea defensiva, salimos con precisión y finalizamos de manera maravillosa, contra el Getafe es más difícil porque al utilizar juego directo, es un equipo que te permite muy poco. Es un rival que no ha sumado muchos puntos, pero sus partidos son ajustados y rentabiliza sus goles".

¿Te esperabas este Moleiro?

"Si me preguntas si esperaba que fuera a tener 9 goles, te hubiera dicho que no, te hubiera contestado inmediatamente. Él se adaptó muy bien, está teniendo buen timing y es un chico súper generoso, si hace estos números, el mérito es suyo".

Sus 200 partidos en el Villarreal ante el Getafe

"Son una barbaridad, lo primero que me viene a la cabeza, con todo eso es que tengo que ser muy mayor, estamos orgullosos de la trayectoria que llevamos. Siempre puede ser mejor, cuando empecé a entrenar a unos chavales jóvenes en Villaviciosa me dicen que tantos años después íbamos a tener esta trayectoria hubiera dicho que imposible. Unas veces hemos elegido mejor que otras, hemos tenido un cuerpo técnico al que admiro, al que nos ha ayudado con dos personas de 20 años juntos y he tenido plantillas extraordinarias, porque lo que nos hace buenos son los jugadores.

Marcelino, en el Osasuna-Villarreal portando un brazalete verde, iniciativa de LaLiga contra el cáncer. / Villar Lopez

¿Harás 300 en el Villarreal?

"Quedan 16, este es el 200, 215 voy a hacer. Eso seguro, luego a partir de aquí llegará el momento adecuado para hablar del futuro ver que es lo mejor para el Villarreal, para ver que es lo mejor para todas las partes. Ahora creemos que lo más importante es centrarnos en la competición. Llevamos una temporada extraordinaria, estamos empatados con el Atlético y estamos ante un reto que sería la primera vez que ocurre en la historia del Villarreal. Creo que todo lo demás es secundario, entonces ahora cualquier distracción o especulación, creo que lo único que puede hacer es perjudicarnos y tenemos que centrar toda nuestra atención en lo prioritario que es nuestro equipo, nos quedan 16 esfuerzos y ojalá sumemos los necesarios para lograr ese bonito reto y luego tendremos tiempo suficiente para hablar de lo otro"

Defensa muy joven

"Sabíamos que teníamos esa circunstancia, no suele ocurrir, se han lesionado durante mucho tiempo los centrales que el año pasado eran titulares. Encajar poco es clave. Primero cayó Logan. También Juan tuvo la desgracia de una lesión grave. Tenemos que afrontarlo, no es habitual tener uno de 20, 22 y 23. Renato tiene 22 y todos pensamos que para un defensa esa mayoría de edad llega a partir de los 26 o 27. Trabajaremos para que tengan una mayor madurez"

Mikautadze, en el Osasuna-Villarreal. / Villar Lopez

Mikautadze y su nivel

"Cualquier jugador que llega a la Liga tiene que adaptarse, no conoce el idioma, los compañeros, la liga. Es muy joven más aun, el año pasado el titularísmo era Lacazzete. Creemos que puede dar más y esperemos que siga mejorando. Creo que todavía no hemos visto al mejor Geroges y esperemos verlo".

El buen tramo de Parejo

"Dani siempre esperamos que pueda rendir, la edad pasa para todos, para los entrenadores y jugadores. Cuantos más años cumples es más difícil mantener los ritmos de la competición, los altísimos ritmos de competición, creo que Dani está muy bien, para nosotros es una satisfacción es un jugador diferente en cuanto a condiciones".

Comesaña, más descanso

"Cuando llegamos aquí Comesaña jugaba muy poco, tenía apariciones esporádicas, el se ganó ser un jugador habitual. Que no haya jugado no quiere decir que no tenga toda la confianza. Es competitivo, ganador, tremendamente generoso en los esfuerzos. Santi es un jugador que corre muchísimo. Diciembre y enero fueron agotadores, eso supone un cansacion fíico y mental corriendo casi 13 kilómetros. Segueo que pronto será importante".