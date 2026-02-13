Marcelino, del Villarreal al olimpo de los entrenadores del fútbol español

Marcelino García hace historia en los banquillos españoles. El 4-1 del Villarreal al Espanyol le coloca ya como el noveno técnico con mayor número de victorias en Primera División, 201, a apenas cuatro de quitarle a Javier Clemente la octava posición en un llamativo ránking que lidera el ya fallecido Luis Aragonés (344).

Hay otros tres entrenadores en activo por delante del hombre que lleva el timón del Submarino: Diego Simeone (segundo con 327 triunfos), Ernesto Valverde (cuarto con 273) y Manuel Pellegrini (quinto con 260).

En profundidad

Ese destacado registro es, en gran media, gracias a su sobresaliente desempeño en el Villarreal. Mañana, en Getafe, Marcelino cumple 200 encuentros a los mandos de los groguets, en sus dos etapas, donde casi acaricia el 50% de victorias: 96 en 199 citas (48,2%). Además, la cifra de empates (51) y derrotas (52) es calcada.

45 puntos después de 22 partidos ligueros.El Submarino, gracias al 4-1 del lunes contra el Espanyol, alcanza los 45 puntos en la jornada 23ª, si bien los amarillos tienen un partido pendiente, el que recuperarán el próximo miércoles, contra el Levante, en el Ciutat de València. El asturiano, por tanto, iguala la puntuación del Villarreal después de los 22 primeros encuentros ligueros de una temporada, superando en uno al que él mismo dirigía en la 2015/2016 e igualando con Juan Carlos Garrido (campaña 2010/2011).

Por ello, Marce sigue aumentado su ventaja con el segundo clasificado, Pellegrini, que acumuló 190 compromisos al frente del Villarreal, cerrando el podio Javier Calleja que sumó 102 (siempre en lo que a la élite se refiere).

El míster asturiano suma un total de 464 partidos en la máxima categoría, donde también ha dirigido al Recreativo de Huelva, Racing de Santander, Zaragoza, Sevilla, Valencia y Athletic Club.

Marcelino, en el Villarreal-Espanyol / Manolo Nebot

Reto en Getafe

El desafío más inmediato pasa por el Coliseum, donde Marcelino espera, por otro lado, no alcanzar un registro negativo.

Para ello, Luiz Júnior (presumible portero titular) no debería encajar ningún gol: de lo contrario, el técnico igualará su peor racha de encuentros seguidos recibiendo al menos un tanto, que es de 12.

Esa trayectoria es de la pasada campaña, desde la primera jornada a la 11 de LaLiga EA Sports, además de la primera ronda de la Copa del Rey ante el Poblense.

Este curso

En la actualidad, el Villarreal suma 11 partidos oficiales seguidos sin dejar la portería cero, entre los compromisos de la Champions frente a Copenhague, Ajax y Bayer Leverkusen; la eliminatoria de la Copa del Rey en Santander; y las citas domésticas ante a Elche, Barcelona, Alavés, BetisReal MadridOsasuna y Espanyol.

En la competición liguera, el Submarino lleva más de dos meses sin dejar la puerta a cero. Curiosamente, la última vez que lo consiguió, fue precisamente ante el Getafe, el 6 de diciembre, cuando le venció por 2-0 en el Estadio de la Cerámica.