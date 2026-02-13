Moleiro y Cardona no entrenan con el Villarreal por un proceso febril importante: Estas son las bajas para Getafe

Novedades en el Villarreal CF de cara al partido de este sábado (16.15) en el Coliseum contra el Getafe. Marcelino lo adelantó en rueda de prensa y fue confirmado por Mediterráneo en el entrenamiento de esta mañana, donde la prensa ha tenido acceso durante quince minutos. Fueron apareciendo los jugadores y como dijo el asturiano, dos no estaban por un proceso febril importante, por lo que resultada muy complicado que puedan jugar el partido cuando solo resta un día.

Marcelino, este viernes en la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza. / AITOR AGUIRRE

Los que se ausentaron, al margen de Gerard Moreno, que es baja confirmada, son Alberto Moleiro y Sergi Cardona, ambos titulares contra el Espanyol y dos futbolistas de peso, especialmente el interior tinerfeño, que está firmando una excelente temporada y volvió a marcar el pasado lunes. Sin Alfon, tampoco lesionado, Marcelino deberá improvisar en dicha posición con Buchanan como opción por izquierda e incluso Hugo López, que se ha ejercitado con el resto del equipo.

Thomas entrena pero no está disponible

Sí que se ejercitó Thomas Partey pero Marcelino lo descartó para el encuentro ante el Getafe. El resto, todos disponibles en una mañana con lluvia en la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza. Además, tampoco están Logan Costa, Juan Foyth y Willy Kambwala, este último si entrenó con el resto de sus compañeros.

¿Cuál podría ser el once?

Es hacer conjeturas, pero quizás este podría ser el once del Villarreal en Getafe. Con Luiz Junior en portería, Mouriño y Pedraza en los laterales, en el centro de la defensa Renato Veiga es fijo mientras que Pau Navarro y Rafa Marín disputarán por un puesto. En el centro del campo, Gueye y Comesaña formarían una dupla más física en un duelo muy exigente, pero Parejo está a un gran nivel y podría dar esa pausa en la salida de balón. En bandas, Buchanan haría de Moleiro, Pepe estaría en derecha y arriba la dupla podría ser Ayoze Pérez y Mikautadze, con la alternativa de Oluwaseyi.