El Villarreal B-Eldense y el Villarreal Femenino-Alavés, en serio riesgo de suspensión

Este viernes por la mañana, pocos en Miralcamp contemplaba una suspensión de los partidos del Villarreal B y el Villarreal Femenino. Tanto Jordi Ferriols como David Albelda, en la rueda de prensa previa, daban por hecho que se jugaría el encuentro. Sin embargo, la Aemet ha activado el aviso rojo para toda la provincia Castellón, donde las rachas podrían superar los 140 km/h, cambiando el panorama en los eventos deportivos de este fin de semana.

En este momento, la Real Federación Española de Fútbol no se ha pronunciado pero todo apunta a una suspensión. En el caso del filial, tenía que reecibir al Eldense en la Ciudad Deportiva a las 16.15 horas en el duelo correspondiente a la 24ª jornada del Grupo II de Primera Federación. Hay que destacar que se esperaba numerosa presencia de aficionados del conjunto alicantino en el Mini.

En el mismo escenario, el Villarreal Femenino tenía que disputar su encuentro de Primera Federación contra el Alavés (16.15 horas). Jugadores y jugadoras siguen pendientes de la decisión final, así como los equipos rivales, que deberán viajar de Elda y Vitoria.

También el fútbol base provincial

Por otro la Federació de Futbol de la Comunitat Valenciana ha informa de la suspensión de todos los partidos oficiales programados para este sábado en todas las competiciones gestionadas por la FFCV en la Comunitat Valenciana así como en las competiciones nacionales delegadas en la FFCV (Tercera División, Tercera División Futfem, Liga Nacional Juvenil y Tercera División de fútbol sala). No habrá fútbol base ni encuentros de categorías superiores que gestiona la FFCV.