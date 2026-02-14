Marcelino, tras el traspié del Villarreal en Getafe: "Tienes que adaptarte si quieres ganar"

El Villarreal cayó derrotado por la mínima en la visita al Getafe (2-1). Tras el partido, Marcelino García Toral, entrenador del Villarreal, afirmó que la victoria del rival fue justa y lamentó una primera parte "demasiado contemplativa".

Además, preguntado al respecto, declaró que no comparte la opinión de su jugador Pau Navarro, que criticó la actitud de los jugadores del conjunto azulón y del árbitro por permitirles practicar su controvertido juego. "Son sus palabras, pero como yo he explicado antes, no coinciden con las mías. Gracias a Dios estamos en un país libre y cada uno opinamos y tenemos puntos de vista diferentes. Es verdad que en el campo tienes sensaciones diferentes a las que puedes tener fuera", señaló.

Adaptarse a las circunstancias

"Pero repito, esto es como si juegas un partido con nieve, o a 20 grados o a -3. Las circunstancias son las que son y hay que adaptarse y sobreponerse a ellas. Lo hablamos antes del partido. Desde el análisis, el mensaje que dimos era el acorde al que podíamos dar. Si el rival se tira o si el árbitro pita, no está en nuestra mano. Está en nuestra mano una serie de circunstancias que ocurrieron en el partido y nosotros estuvimos un nivel por debajo para poder ganar", añadió Marcelino.

Marcelino recordó que sus jugadores sabían de antemano el tipo del partido ante el que se iban a encontrar en el Coliseum y lamentó que fallaran en conceptos que estudiaron durante toda la semana. "Tuvimos un primer tiempo demasiado contemplativo, sobre todo en el aspecto ofensivo. No fuimos nada profundos ni constantes. No llegamos a la portería rival. Si no llegas al área, es imposible ganar. El rival fue más veces que nosotros, pero tampoco tuvo ocasiones. Se aprovechó de un error absolutamente absurdo", señaló.

"Coger y agarrar de una camiseta de un jugador que va a rematar, todos sabemos que es penalti. Cometimos ese enorme error. Habíamos hablado antes del partido que había dos situaciones que había que evitar para por lo menos tener opciones de ganar aquí. Una, jugar once contra once y otra no ceder un penalti. Lo primero lo cumplimos y lo segundo no".

El técnico del Villarreal incidió en la justa victoria del Getafe, que, a su juicio, hizo a nivel general mejor las cosas que su equipo.

"Si tienes un campo irregular, donde los futbolistas resbalan muchísimo, con un rival con un 5-3-2 casi siempre por detrás del balón.. Pues tienes que hacer un juego sencillo. Hay que tener más movilidad y profundidad. En el primer tiempo dimos excesivos pases atrás y cuando tuvimos opciones de profundizar no fuimos al área. En el segundo fuimos más al área", resaltó.

"Creo que es evidente que no podíamos hoy jugar acorde a lo que es nuestro estilo, pero tienes que adaptarte si quieres ganar. Es competir para ganar. Y si no puedes hacer esto, tienes que hacer otra cosa para contrarrestar. El Getafe, en líneas generales, estuvo mejor que nosotros y ganó. Y no hay nada más que decir"

El añadido

Por último, Marcelino criticó que el árbitro no concediera más minutos de tiempo añadido. Para el técnico groguet, los siete que concedió fueron insuficientes.

"Me lo ha explicado todo (el árbitro) y no lo he entendido. Si en una acción del juego pierdes cinco minutos y quince segundos con todas las interrupciones que hubo en el segundo tiempo, más los goles, más los cambios, pues concedes siete minutos y 20 o 30 segundos... Más otro cambio en el descuento... Pues me parece que no se ajusta a lo que todos vimos".

"Creo que hay que ser más justos y si hay uno de los equipos que finge para perder tiempo, que está en su pleno derecho, es el árbitro el que luego tiene que ajustarse. El Getafe no tiene ninguna responsabilidad en este sentido. Es el árbitro quien toma la decisiones. Me pareció excesivo poco tiempo en función de lo perdido anteriormente", finalizó el técnico del Submarino.