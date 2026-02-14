Pau Navarro, sobre el Getafe: "Les premian el tirarse, chillar y hacer faltas"

Pau Navarro, defensa del Villarreal, criticó el arbitraje del colegiado Miguel Sesma Espinosa durante el choque ante el Getafe y dijo que a los jugadores del conjunto azulón les premiaron por "tirarse, chillar y hacer faltas".

"Ellos (el Getafe), sabemos todo el mundo cómo juegan. Creo que mientras los árbitros sigan permitiéndoles ese tipo de juego... Parece que les premian el tirarse, chillar, hacer faltas. Y luego todo lo pitan a su favor. Creo que el árbitro se lo permite y mientras se lo sigan permitiendo, van a seguir jugando así. Creo que hemos entrado en su juego", explicó Pau Navarro a DAZN.

El joven canterano del Submarino afirmó que su equipo dio "el paso al final del partido" y lamentó que el Villarreal entrara en el juego del Getafe. "Cuando te ves abajo, es difícil controlar las emociones. Pero más allá de su juego y de no entrar en ello, hemos cometido muchos fallos arriba y obviamente atrás, como yo en el gol. Creo que debemos centrarnos en eso y dejarnos de los árbitros y del rival", destacó.

Por último, señaló que al Villarreal le faltó ganar "muchos más duelos tanto arriba como en defensa" y manifestó que a partir de ahora su equipo tiene que borrar la derrota en el Coliseum (2-1) e ir a ganar el siguiente encuentro.