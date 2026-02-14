La previa | Un Villarreal mermado afronta la siempre dura cita de Getafe

El día de San Valentín, el Villarreal CF afronta esta tarde una cita incómoda y áspera en Getafe (16.15 horas), donde deberá mostrar su mejor versión para salir del envite con una sonrisa, o lo que es lo mismo, con los tres puntos en el bolsillo. Una victoria que permitiría al equipo amarillo dar continuidad a los tres puntos sumados el lunes contra el Espanyol (4-1) y seguir, como mínimo, igualado una jornada más con el Atlético de Madrid en una bonita pelea por la tercera plaza, sin descuidar a los perseguidores por la cuarta posición como el Betis, principal peligro.

Un Submarino que llega mermado, con dos jugadores que ayer no entrenaron con el grupo, y salvo giro inesperado en las horas previas, serán baja por un fuerte proceso febril. Uno es Sergi Cardona, titular el lunes pero con un suplente de garantías como Pedraza. El otro son palabras mayores porque es Alberto Moleiro, máximo goleador, jugador fundamental en el sistema de Marcelino y sin un recambio natural. Alfon sigue lesionado, lo que obligará al cuerpo técnico a activar un plan B.

Tampoco estará Gerard

No por ser esperado es menos doloroso para el Submarino, que verá cómo otra jornada Gerard no estará disponible por sus problemas en el isquio de la pierna izquierda. Tampoco estará Thomas Partey, que ayer sí se ejercitó pero continúa con dolencias en el pubis y no parece que vaya a volver en los próximos encuentros.

El Getafe se juega la vida

Aunque el Villarreal ha logrado salir ileso del dentista en sus últimas visitas, visitar el Coliseum y enfrentarse a Bordalás es más incómodo que pasear con un fuerte viento. Césped seco, duelos al límite, pocos goles, pérdidas de tiempo, ritmo bajo, faltas constantes y un once ultra defensivo. A ello deberán imponerse los amarillos, superiores a nivel técnico y letales ante los equipos de la sexta a la 20ª posición, con 44 de 48 puntos, mientras que el Getafe no ha marcado ni ha ganado a ninguno del top 6.

Respecto al conjunto azulón, la victoria en Mendizorroza (0-2) le ha permitido escapar del descenso después de más de dos meses sin ganar. Los refuerzos de invierno, en especial el delantero argentino Luis Vázquez, que suma dos goles, le han dado un plus en ataque. No hay que ser un gurú para imaginar el plan de partido, con un Getafe agresivo que esperará en campo propio buscando incomodar la fluidez del juego amarillo y esperar su oportunidad. Aunque suene a tópico, el que marque primero tendrá mucho ganado.

Opciones de trivote

Si no juega Moleiro, Marcelino tiene la opción de aumentar músculo con Pape Gueye o reubicar a Buchanan en la izquierda, con la alternativa de Hugo López. Otra de las dudas es saber si Renato Veiga volverá a formar pareja con Pau Navarro en la zaga o entra Rafa Marín, mientras que Mikautadze es fijo en la delantera y su pareja de baile debería ser Pepe, pero si finalmente juega en la banda, Ayoze y Oluwaseyi formarán de inicio. Y así, el Submarino buscará sumar de tres en el sur de Madrid.