La crónica | Aixa Salvador marca para un atrevido Villarreal ante el Deportivo Alavés (2-1)
La delantera castellonense firmó el gol de la victoria en el último minuto del partido
El Villarreal femenino ya tumbó al Deportivo Alavés en la primera vuelta cuando era líder de la categoría y ahora en la segunda vuelta con el conjunto vitoriano segundo en la tabla también volvió a claudicar ante el equipo de Jordi Ferriols, con un gol de Aixa Salvador en el último minuto del encuentro. Un partido bien jugado por las vascas, pero se toparon con un conjunto de la Plana muy motivado, intenso y también efectivo.
El Deportivo Alavés empezó llevando la voz cantante a nivel de posesión de balón, pero le costó mucho hacerle daño a la portera Montse Quesada. El primer tiempo, entretenido a pesar de que no se vieron goles los aficionados vieron unos entretenidos 45 primeros minutos.
En cambio, nada más arrancar la segunda parte la recién incorporada Lauris logró adelantar a las vila-realenses en el marcador. La salmantina apenas llevaba tres minutos en el terreno de juego. Un gol que animó a las vitorianas que empezaron a poner cerco en la portería amarilla Almudena Rivero estableció el empate en el minuto 70. No se vino abajo el equipo de la Plana y en el último suspiro Aixa Salvador, letal, sentenció en el minuto.
El próximo partido para la escuadra vil-realense será el sábado 21 frente al Atlético de Madrid B, en el Centro Deportivo Alcalá de Henares, a partir de las 12.00 horas.
