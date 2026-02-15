El uno a uno del Getafe-Villarreal | Vota al mejor
Derrota del Submarino a domicilio (2-1) en el Coliseum
El mejor - Mikautadze
|7| Revolucionó el partido marcando un gol de crack a 15 del final. Fue el único capaz de generar.
Luiz Júnior
|5| Partido complicado con muchos centros laterales. Solventó la papeleta aunque en el segundo gol dudó.
Mouriño
|5| No estuvo fino en la salida, recibió amarilla y fue sustituido. La acción del 2-0 llega en un centro por su costado.
Pau Navarro
|5| Tuvo que lidiar con las acometidas de dos delanteros. Erró en la salida de balón que propició el 2-0.
Renato Veiga
|4| No estuvo acertado en la salida de balón y cometió un penalti innecesario. Dubitativo y precipitado en la zaga.
Pedraza
|6| Mejoró en la segunda parte subiendo con peligro por la banda. Peleón, de lo poco destacable ayer.
Parejo
|6| Intentó dominar en la base y filtrar balones pero fue imposible por la falta de movilidad. Incómodo, como el resto.
Gueye
|5| En un escenario de mucho duelo, tampoco se impuso a nivel físico ante Milla y Arambarri. Pasó de puntillas.
Buchanan
|4| Pitado desde el minuto uno. Lo intentó pero tuvo a Juan Iglesias encima y no fue capaz de desbordar en banda.
Hugo López
|5| Poco se le puede pedir al canterano en este tipo de escenario. Sin opciones de encarar y muy tapado por Femenía.
Oluwaseyi
|4| Tuvo la oportunidad como titular, pero no la aprovechó. Buscó sus espacios pero ni siquiera remató entre palos.
Pepe
|4|. Atado. No pudo generar apenas peligro, ni por dentro ni por fuera.
También jugaron
Ayoze | 6 |. Se movió bien y dio soluciones al equipo.
Comesaña| 6 |. Aportó garra en el tramo final.
Freeman |6 |. Sumó en los últimos minutos.
