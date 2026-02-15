El uno a uno del Getafe-Villarreal | Vota al mejor

El mejor - Mikautadze

|7| Revolucionó el partido marcando un gol de crack a 15 del final. Fue el único capaz de generar.

Luiz Júnior

|5| Partido complicado con muchos centros laterales. Solventó la papeleta aunque en el segundo gol dudó.

Mouriño

|5| No estuvo fino en la salida, recibió amarilla y fue sustituido. La acción del 2-0 llega en un centro por su costado.

Pau Navarro

|5| Tuvo que lidiar con las acometidas de dos delanteros. Erró en la salida de balón que propició el 2-0.

Renato Veiga

|4| No estuvo acertado en la salida de balón y cometió un penalti innecesario. Dubitativo y precipitado en la zaga.

Pedraza

|6| Mejoró en la segunda parte subiendo con peligro por la banda. Peleón, de lo poco destacable ayer.

|6| Intentó dominar en la base y filtrar balones pero fue imposible por la falta de movilidad. Incómodo, como el resto.

Gueye

|5| En un escenario de mucho duelo, tampoco se impuso a nivel físico ante Milla y Arambarri. Pasó de puntillas.

Buchanan

|4| Pitado desde el minuto uno. Lo intentó pero tuvo a Juan Iglesias encima y no fue capaz de desbordar en banda.

Arambarri abrió el marcador desde el punto de penalti. / Mariscal / EFE

Hugo López

|5| Poco se le puede pedir al canterano en este tipo de escenario. Sin opciones de encarar y muy tapado por Femenía.

Oluwaseyi

|4| Tuvo la oportunidad como titular, pero no la aprovechó. Buscó sus espacios pero ni siquiera remató entre palos.

Pepe

|4|. Atado. No pudo generar apenas peligro, ni por dentro ni por fuera.

También jugaron

Ayoze | 6 |. Se movió bien y dio soluciones al equipo.

Comesaña| 6 |. Aportó garra en el tramo final.

Freeman |6 |. Sumó en los últimos minutos.