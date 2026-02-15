El registro que ha superado el Villarreal más de un año después con su derrota en Getafe

El Villarreal, que cayó este sábado ante el Getafe por 2-1 en El Coliseum, encadena de tres salidas consecutivas sin ganar en la competición liguera, una circunstancia que no se producía desde hacía más de un año.

El equipo dirigido por Marcelino sucumbió frente al conjunto getafense que se adelantó en el marcador por mediación de Arambarri, de penalti, y amplió su ventaja con un tanto de Satriano, en el inicio de la segunda mitad, al que respondió Mikautadze a falta de quince minutos para la finalización de un encuentro marcado por las pérdidas de tiempo.

La actual racha la inició el Villarreal el pasado 17 de enero, en el tercer partido del año, cuando cayó ante el Real Betis por 2-0 en La Cartuja y más tarde firmó tablas con el Osasuna (2-2) en El Sadar antes de perder contra el Getafe (2-1).

El árbitro fue protagonista en la derrota del Villarreal en Getafe. / Mariscal / EFE

De esta manera, su última victoria lejos de La Cerámica se produjo contra el Elche (1-3) en el Martínez Valero, en el primer compromiso de 2026, el pasado 3 de enero.

Para encontrar un registro similar al actual hay que remontarse al curso pasado, 2024-2025, diciembre de 2024, cuando sumó un empate frente a Osasuna (2-2) y dos derrotas ante conjuntos vascos: Real Sociedad (2-0) y Athletic (1-0).

Primera derrota contra un equipo que no juega Europa

El Villarreal sumó este sábado ante el Getafe la primera derrota de la temporada en LaLiga frente a un equipo que no haya disputado competición continental esta campaña.

Así, el Villarreal solo había perdido hasta el sábado cinco partidos en la competición liguera ante el Real Madrid; en dos ocasiones, el Barcelona, Real Betis y Atlético de Madrid, todos ellos equipos que están metidos en la pelea europea y disputando competición europea este año.