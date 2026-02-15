Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Villarreal adelanta al Atlético de Madrid y acaba la jornada tercero en Liga... pese a caer en Getafe: ¿Por qué?

El conjunto amarillo ha entrenado este domingo con la mente en el duelo contra el Levante del próximo miércoles

Los jugadores del Villarreal hacen piña en Getafe.

Los jugadores del Villarreal hacen piña en Getafe. / Mariscal / EFE

Aitor Aguirre

Vila-real

El Villarreal CF es tercero de LaLiga y supera al Atlético de Madrid... a pesar de caer en Getafe. ¿Por qué? Porque los rojiblancos perdieron por 3-0 en Butarque ante el Rayo Vallecano y pierden el golaveraje. Por tanto, adelanta al equipo de Simeone... y con un partido menos.

Aterrizaje con turbulencias

El Villarreal CF, que llegó a Miralcamp el sábado alrededor de las 22.00 horas, tuvo un aterrizaje con turbulencias en Valencia... y el trayecto hasta la capital de la Plana en autobús estuvo marcado por los vientos huracanados que movían al vehículo. De hecho, el autocar de la prensa tuvo que parar debido a que se rompió el faro y la pieza de la parte derecha.

Mikautadze celebra el primer tanto del Villarreal ante el Getafe

Mikautadze celebra el primer tanto del Villarreal ante el Getafe / Mariscal

Este domingo, entrene con la mente en el Ciutat

El Villarral CF se ejercitó ayer en el clásico entrenamiento postpartido para recuperar físicamente y analizar lo sucedido en la derrota ante el Getafe.. y preparar el duelo contra el Levante del próximo miércoles a las 20.00 horas.

Entradas a la venta para el Ciutat

Faltan solo dos días pero el Villarreal continúa disponiendo de entradas a la venta en la zona visitante para el Levante-Villarreal de este miércoles en el Ciutat de Valencia (20.00 horas), aplazado en diciembre por la alerta meteorológica. Para aquel partido se esperaban unos 700 groguets pero el horario intersemanal propició que muchos devolvieran sus entradas.

12 partidos sin cerrar la portería

Es un dato que puede estar algo sesgado porque en el Villarreal-Espanyol, el gol del conjunto perico llegó con el 4-0 y el partido resuelto. Sin embargo, la estadística sigue aumentando y el Villarreal suma 12 partidos sin conseguir una portería a cero, igualando la racha del curso pasado. Por otro lado, enlaza tres salidas sin ganar más de un año después .

