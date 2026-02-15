Lo que no se vio del Getafe-Villarreal: Fernando Roig en el palco, cánticos a Marcelino y Buchanan y tik-tokers 'groguets'

De la alerta roja por viento en la provincia de Castellón al frío de invierno en el sur de Madrid, con temperaturas entre seis y ocho grados durante una tarde gélida, aunque soleada, en el Coliseum... y unos 10.000 espectadores y un ambiente hostil hacia al Villarrea CF.

Canticos a Marcelino, Buchanan y Parejo

La afición del Getafe, además de las protestas constantes al árbitro, la tomó con Marcelino, Buchanan y Parejo, con cánticos y pitidos hacia ellos, especialmente a Marcelino, por aquella semifinal de Copa entre Valencia-Getafe en 2019 y al canadiense por lo ocurrido en la ida cuando golpeó la pelota a Luis Milla y este acabó expulsado. Incluso Marcelino entró al campo en una tangana para intentar poner paz. Por otro lado, Bordalás no estuvo en el banquillo por sanción, pero se escuchó el clásico cántico: "Esto es fútbol papá, esto es fútbol papá, a Getafe se viene a mam...."

Este seguidor groguet intentó pedir la camiseta a Moleiro. / AITOR AGUIRRE

La expedición, encabezada por Fernando Roig

El presidente del Villarreal CF Fernando Roig encabezó la expedición acompañado por el consejero delegado Roig Negueroles, el director de fútbol Miguel Ángel Tena y Marcos Senna, director de relaciones institucionales. Todos ellos estuvieron el palco además de varios directivos del club. El regreso en avión, de Madrid a Valencia, tuvo algunas turbulencias llegando a la capital del Túria pero aterrizó sin problemas.

Sin viaje organizado del Villarreal

No hubo viaje organizado por parte de la Agrupación de Peñas del Villarreal debido a que el Getafe no vende entradas a las aficiones visitantes. El Coliseum, en plena reforma, tiene reducida la zona de fondo sur y la preferencia, demolida en la parte superior. Un proyecto que estará terminado en diciembre de 2027 y que ampliará el aforo a unos 19.500 espectadores, cerrando el estadio con un anillo único.

Aficionados en la zona local...con dos tik-tokers

Sin embargo, hubo aficionados del Submarino y de la Peña el Os Groc de Madrid que se las ingeniaron para conseguir su entrada en la zona local. Entre ellos, estuvieron los tik-tokers Danny y David, que viajó desde Barcelona para animar al Submarino. Danny hace un reto en patinetes que se ha hecho viral y David genera contenido sobre el equipo 'groguet'.

Moleiro firma a unos afiiconados mientras en la parte superior Parejo charla con Casquero. / AITOR AGUIRRE

El exgroguet Uche, en el palco

El exdelantero del Villarreal y del Getafe Ikechukwu Uche, jugador fundamental en el ascenso del Submarino a 2013, estuvo en el palco viendo el partido. También asistió el exjugador del Atlético de Madrid y este año entrenador del Zaragoza hasta su destitución Gabi Fernández, así como Caminero.

Charla de Parejo con Casquero... y firmas y fotos de Moleiro

Parejo y Casquero, que coincidieron en el Getafe entre 2009 y 2011, tuvieron una larga charla antes del encuentro. El excentrocampista es ahora comentarista de Dazn. Por otro lado, Kiko Femenía jugó ante sus excompañeros. Además, Moleiro, que no jugó, salió antes del calentamiento para firmar autógrafos y hacerse varias fotos con aficionados.