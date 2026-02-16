El Ciutat de València... la segunda casa del Villarreal

El Villarreal CF se siente como en casa en el Ciutat de València. El campo de fútbol fútbol del Levante UD es uno de los recintos que mejor se le da al Submarino en Primera División. Un estadio al que acudirán los de Marcelino García Toral este próximo miércoles, en duelo correspondiente a la 16ª jornada y que arrancará a las 20.00 horas.

Dicho partido debía haberse celebrado el pasado 14 de diciembre, pero fue aplazado por la alerta roja decretada en Valencia en aquella jornada por riesgo de lluvias intensas y fuertes tormentas en València emitida por el Centro de Emergencias de la Generalitat Valenciana.

El autobús del Villarreal aparcado en la Ciudad Deportiva el pasado 14 de diciembre tras la suspensión. / Juan Franciso de la Ossa

Territorio 'groguet'

Granotas y groguets disputarán en el coliseo levantinista un duelo autonómico que en Primera División es favorable al equipo amarillo, con ocho victorias por cinco de los locales, pero el último enfrentamiento entre ambos cayó del lado azulgrana.

La última ocasión en la que se midieron ambos equipos fue el 2 de abril de 2022, en la 30ª jornada del curso 2021/22, y el Levante se impuso por 2-0 gracias a un doblete de Morales, que al final de esa temporada fichó por el Villarreal.

Pau Torres, en el Levante-Villarreal del 2022. / Villarreal CF

El Levante formó en aquel partido con Cárdenas, Miramón, Pier, Postigo (Mustafi), Cáceres (Vezo), Franquesa (Son), Pepelu, Melero (Campaña), Radoja, Morales y Roger (Malsa).

Por parte del Submarino jugaron Rulli, Foyth (Aurier), Pau, Albiol, Pedraza (Estupiñán), Trigueros (Lo Celso), Parejo, Capoue (Coquelin), Danjuma (Alcácer), Gerard Moreno y Yeremy.

Pervis Estupiñán, en el Levante-Villarreal del 2021. / Villarreal CF

Los precedentes

De las ocho victorias del Villarreal, las cuatro primeras fueron en sus primeras visitas al Ciutat de València, entre 2005 y 2010, y la última fue el pasado 18 de abril de 2021, cuando se impuso por un contundente 1-5.

El Levante, por su parte, ha conseguido ganar en cuatro de las últimas seis ediciones de este duelo de la Comunitat Valenciana.