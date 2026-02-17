Las cifras de la cláusula de Etta Eyong: si juega ante el Villarreal, el Levante tendrá que pagar

El Villarreal CF se llevará un ingreso económico extra en el partido de este miércoles ante el Levante UD en el Estadio Ciutat de València (20.00 horas), partido aplazado correspondiente a la 16ª jornada, suspendido el pasado 14 de diciembre por la alerta roja por lluvias en la provincia de Valencia. El conjunto granota podrá contar con el delantero centro Karl Etta Eyong para medirse al Submarino, como ha confirmado este martes su técnico, el portugués Luís Castro.

El atacante internacional por Camerún, de 22 años, completó con normalidad los últimos días de entrenamientos con el conjunto levantinista y su participación dependerá exclusivamente de la decisión técnica del citado Luís Castro, quien confirmó que está incluido en la convocatoria, en un momento en el que la competencia en la parcela ofensiva se ha intensificado, aunque se prevé que sea titular.

Karl Etta Eyong, delantero del Levante UD. / Agencias

Los números de la cláusula

Por tanto, según lo estipulado en el acuerdo de su traspaso desde el Villarreal al club granota el pasado septiembre del 2025, el Levante deberá abonar 100.000 euros si el futbolista camerunés disputa minutos ante su exequipo, una cláusula habitual en estas operaciones.

Existen muchas posibilidades de que Etta Eyong sea titular ante los de Marcelino García Toral, aunque compite con un puesto en el once con Iván Moreno, sin descartar que los dos salgan de inicio ante el Submarino.

Etta Eyong (i), junto al director deportivo del Levante, Héctor Rodas (d). / Levante UD

La opinión de Castro sobre el Villarreal

En cuanto al partido, el entrenador del Levante, Luís Castro, elogió al Submarino: "El Villarreal tiene partidos que no está ganando pero está creando ocasiones, está teniendo peligro a la adversaria y está haciendo daño a los adversarios, para mí en conceptos colectivos es uno de los mejores equipos, tiene algunas cosas que me gustan mucho y son principios de juego que yo creo que son buenos y que me gustan".

El entrenador del Levante, Luís Castro. / José Manuel López

Sobre cómo frenar a los amarillos, fue sincero. "¿Que cómo les puedes parar? Pues estando muy concentrado en todas las situaciones, estar al cien por cien en cada momento del partido, porque normalmente los partidos se deciden en momentos que hay una falta de concentración o hay un momento que tienes que parar una transición y no la paras. O en un momento que tienes que hacer un centro y no lo haces y el equipo contrario se reorganiza".

Aunque matizó sobre las debilidades de los groguets. "Para jugar partidos como este tienes que estar al cien por cien todo el tiempo del partido, no puede ser momentos buenos y después momentos en que no estás al cien por cien. El Villarreal es un equipo que es cierto que nos va a dar trabajo, pero también tiene sus debilidades y tenemos que ser más que ellos en todo, y más que nunca colectivos. No hay otra forma de ganar partidos antes rivales de este nivel sino ser colectivos al máximo y estar 100% concentrados tanto en el ofensivo como en el defensivo", finalizó.