En directo | Levante-Villarreal

El Levante y el Villarreal se miden este miércoles a las 20.00 horas, en el Ciutat de València, en un duelo regional que fue aplazado el pasado mes de diciembre por las lluvias y que pone en juego tres puntos extra que ambos necesitan para mantenerse en la lucha por sus respectivos objetivos, la permanencia en el caso local y la Champions para el visitante.

El entrenador del Villarreal, Marcelino García Toral, ha analizado la cita en la previa. Lee aquí sus declaraciones completas.