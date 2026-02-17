En Directo
En directo | Levante-Villarreal
El Submarino, sin Gerard y Parejo, busca un triunfo que consolide la plaza Champions (20.00 horas)
El Levante y el Villarreal se miden este miércoles a las 20.00 horas, en el Ciutat de València, en un duelo regional que fue aplazado el pasado mes de diciembre por las lluvias y que pone en juego tres puntos extra que ambos necesitan para mantenerse en la lucha por sus respectivos objetivos, la permanencia en el caso local y la Champions para el visitante.
Sigue el partido del Villarreal en el directo de Mediterráneo.
El entrenador del Villarreal, Marcelino García Toral, ha analizado la cita en la previa.
Hola! Bienvenidos al directo del Levante-Villarreal.
