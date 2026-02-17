Horarios para donar sangre en La Cerámica este jueves, con sorteo para ver el Villarreal-Valencia

El Villarreal CF se suma, como ya es habitual, un año más a la campaña de donación de sangre de la Conselleria de Salut Universal i Salut Pública de la Generalitat Valenciana con la jornada que se celebrará el próximo jueves 19 de febrero en el Estadio de la Cerámica (acceso por la puerta 34) con el siguiente horario. Desde las 10.00 hasta las 13.30 horas y fesde las 16.30 hasta las 21.00 horas.

Cabe destacar que el club obsequiará a cada donante con dos entradas para el partido que enfrentará al Villarreal B contra el Real Murcia CF. Además, cada donante entrará en el sorteo de dos entradas dobles de Súper Tribuna para el partido del Villarreal CF contra el Valencia CF, y de dos camisetas firmadas.