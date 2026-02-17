Marcelino no esconde el principal problema del Villarreal: "Nos falta regularidad competitiva"

La dinámica del Villarreal CF en lo que llevamos de 2026 en LaLiga no se asemeja a la que llevó en la primera mitad del presente ejercicio, en los meses finales del 2025. El entrenador del Submarino, Marcelino García Toral, no ha dudado en reconocer este martes, en su comparecencia previa al partido de este miércoles ante el Levante UD en el Ciutat de València (20.00 horas), cuáles son las carencias que se detectan desde el cuerpo técnico.

Sorprendió en su alocución que remarcó que “el mayor problema que tiene el equipo en estos momentos es la falta de regularidad competitiva", en referencia a que es capaz de combinar en pocos días "una gran actuación colectiva con otra decepcionante".

“En pocos días jugamos un partido muy bueno, en el que goleamos a un equipo complicado (Espanyol) y luego otro en el que tuvimos poca aportación ofensiva y errores defensivos (Getafe)”, indicó el asturiano.

Marcelino García Toral, entrenador del Villarreal, ha analizado el partido ante el Levante. / Villarreal CF

Exigencia para el final de campeonato

“En este tramo final hay que competir al máximo nivel y ser contundente en las áreas. Llevamos 12 partidos encajando gol y sabemos dónde está el punto de mejora”, señaló el asturiano, que afirmó que, pese a su irregularidad, "debemos evitar la ansiedad de sentirnos perseguidos por nuestros rivales directos".

Sobre los próximos compromisos, empezando por el derbi ante el Levante, aplazado dela 16ª jornada, fue claro: “Tenemos que ganar y los demás que hagan lo que quieran. La competición es muy exigente y todos los equipos están sufriendo para sumar”, afirmó Marcelino.

Marcelino García Toral, entrenador del Villarreal, ha analizado el partido ante el Levante. / Villarreal CF

El partido ante el Levante

En relación al partido ante el Levante, el entrenador amarillo confirmó la baja por lesión de Gerard Moreno y la duda de Dani Parejo, ambos con problemas musculares.

Marce indicó que el equipo granota "se juega una carta fundamental para alimentar sus opciones de permanencia", y recordó que si el Villarreal gana “les dejaremos en una situación complicada”.

Pero pese al mal momento levantinista, el preparador groguet se centra en recuperar a los suyos. “Han perdido los dos últimos partidos, pero venían de una dinámica muy buena. Han empatado con el Atlético y eso es un serio aviso. Hay que encontrar nuestra mejor versión”, explicó.

Marcelino pronosticó "un partido difícil por la necesidad imperiosa del rival", y pidió a su equipo “ser certero en las áreas e igualar esa necesidad”.

Marcelino García Toral, entrenador del Villarreal, ha analizado el partido ante el Levante. / Villarreal CF

Mayor potencial 'groguet'

Pero esa certeza en las áreas deben demostrarla. “Y a partir de ahí, imponernos en el juego, porque somos mejor equipo. Así lo dice la clasificación, la inversión y los futbolistas”, argumentó el asturiano, que precisó que "en un partido puede ocurrir cualquier cosa”.

El entrenador del Villarreal se mostró convencido de que su equipo "recuperará el mejor nivel cuando tenga semanas enteras de entrenamiento", ya que indicó que ha llegado a esta fase del curso “con mucha carga física y mental”.

Marcelino asumió que "el equipo afronta esta parte de la competición con una defensa joven e inexperta", si bien se mostró seguro de que "lograremos alcanzar la estabilidad defensiva”.

Marcelino García Toral, entrenador del Villarreal, en el entrenaiento previo al partido ante el Levante. / Villarreal CF

Su récord de 200 partidos de amarillo

Por último, Marcelino, que recientemente cumplió 200 partidos al frente del Villarreal, aseguró que ve la competición española “similar” a la de los últimos años, si bien aseguró que "la Premier League es la NBA del fútbol".

“Hubo una época en la que los clubs tenían un nivel económico superior. Hay dos equipos que no están en el lugar que les corresponde por su historia, como Valencia y Sevilla”, indicó el entrenador, que explicó que “si todo lo mejor del continente se va a una misma competición es normal que haya una diferencia", en alusión a la competición inglesa.

“No se puede competir con ellos. Aquí llegó un club, el 13 o el 14 clasificado, y se llevó a un jugador nuestro”, recordó en alusión a Yeremy Pino, finalizó.