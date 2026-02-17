El Villarreal afronta la semana de los derbis ante Levante y Valencia con varias incógnitas

Semana grande para el Villarreal CF, semana clave para consolidar la tercera plaza del campeonato liguero en busca del objetivo que le resta al equipo de Marcelino García Toral de aquí a la finalización de LaLiga, clasificarse por segunda vez consecutiva a la Champions League por primera vez en la historia del club de la Plana Baixa.

El Submarino inició ayer a preparar una semana en la que tendrá que afrontar dos duelos regionales, dos derbis, ante el Levante UD y el Valencia CF. Y lo hizo con la ausencia del delantero y primer capitán Gerard Moreno y el centrocampista y 2º capi Dani Parejo.

Gerard, autor de un doblete en Pamplona. / Villar Lopez

El combinado groguet afrontará este miércoles ante el Levante en el Ciutat de València (20.00 horas) el duelo aplazado correspondiente a la 16ª jornada, suspendido en su día por la alerta roja meteorológica en la provincia de Valencia.

Es la llamada bala en la recámara que tenían los amarillos y que deben aprovechar para distanciarse tanto del Atlético de Madrid (4º empatado a 45 puntos) como del Real Betis (5º con 41 unidades). Es decir, ganar en feudao granota es clave para distanciarse en 7 puntos de un conjunto bético que parece haber despertado de la mano de Manuel Pellegrini, en las clásicas remontadas en las segundas vueltas del técnico chileno.

Dani Parejo, con el esférico en el Real Betis-Villarreal. / Europa Press

Muchas ausencias

Marcelino dirigió ayer una primera sesión de trabajo con las mencionadas ausencias del goleador barcelonés y del buen centrocampista organizador madrileño.

En un principio, la ausencia de Gerard Moreno está justificada, ya que el jugador viene arrastrando una lesión de isquiotibiales, aunque se especulaba con que pudiera arrancar la semana ya junto al resto de sus compañeros.

El Killer de Santa Perpètua de Mogoda no estará ante el Levante y muy probablemente tampoco se mediría el sábado ante el Valencia en el Estadio de la Cerámica (21.00 h).

Freeman, Negueroles y Alfon, durante la presentación oficial en La Cerámica. / MANOLO NEBOT

Pero la ausencia de Dani Parejo fue novedad, ya que el jugador sí había diputado con normalidad los últimos encuentros. En un principio su no participación se debió a la llamada gestión de cargas, para no sobrexponer al mediocentro.

Habrá que esperar, por tanto, hasta el mismo miércoles, que es cuando el Villarreal facilitará la lista de convocados para el Ciutat de València. A su vez, también siguen sin trabajar con el grupo los lesionados Logan Costa y Juan Foyth , ambos en periodos de recuperación de lesiones de larga duración, así como Alfon González, que llegó lesionado desde que fuera fichado como cedido del Sevilla en enero.

Mouriño y Moleiro hicieron su tradicional celebración. / Manolo Nebot

Las novedades

En la sesión de entrenamiento destacó la presencia de los jóvenes futbolistas del filial Alassane Diatta y Mahamoud Barry, que se incorporan esta semana a los entrenamientos y del también canterano Hugo López, aunque este último ya jugó en Getafe como titular.

Además, se unieron al grupo Willy Kambwala y Thomas Partey, y se entrenaron con normalidad Sergi Cardona y Alberto Moleiro, ya recuperados completamente de sus problemas de salud. Marcelino espera contar mañana con Parejo, Moleiro, Cardona y Thomas.