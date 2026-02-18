Levante-Villarreal: 'Marea grogueta' en el Ciutat de València, un árbitro de la 'terreta' y otras curiosidades

El Villarreal CF afronta este miércoles un partido clave en su lucha por mantener la 3ª posición en la clasificación de la Primera División. El conjunto de Marcelino García Toral visita al Levante UD en el Estadio Ciutat de València (20.00 horas), en partido que fue aplazado el pasado 14 de diciembre por la alerta roja por lluvias en la provincia de Valencia y que corresponde a la 16ª jornada de LaLiga.

Un duelo que contará con mucha presencia de seguidores del Submarino, con la curiosidad de que estará dirigido por un árbitro de la Comunitat Valenciana, yduelo en el que el Levante tendrá que pagar si utilia a Etta Eyong y en el que el entrenador del conjunto granota, el portugués Luís Castro, afirma tener la fórmula para superar a los amarillos.

La 'marea grogueta' acudirá en 500 seguidores al campo del Levante para animar al Villarreal. / GABRIEL UTIEL BLANCO

500 'groguets' en el Ciutat

El Villarreal CF ha agotado las 500 entradas que el Levante UD cedió al club para la afición amarilla. Así, la marea grogueta estará compuesta por medio millar de seguidores, que se ubicarán en la zona para visitantes del estadio Ciutat de València.

Juan Martínez Munuera, árbitro del Comité Valenciano. / Agencias

Árbitro de la Comunitat

Juan Martínez Munuera, natural de Benidorm (43 años) y adscrito al Comité Valenciano es el árbitro escogido para el choque de esta tarde noche, tras el cambio de normativa esta temporada de la RFEF en la que un colegiado puede dirigir partidos en los que se enfrenten dos equipos de la misma federación terrotorial. El trencilla es policía local en excedencia en la localidad de Finestrat, provincia de Alicante.

Castro elogia al Villarreal

El entrenador portugués del Levante, Luís Castro, destacó que «el Villarreal es en conceptos colectivos uno de los mejores equipos de LaLiga. Tiene principios de juego que me gustan. ¿Cómo le puedes parar? Es estar muy concentrado en todas las situaciones», indicó.

El entrenador del Levante, Luís Castro. / José Manuel López

La cláusula de Etta Eyong

Según lo estipulado en el acuerdo de su traspaso desde el Villarreal al club granota el pasado septiembre del 2025, el Levante deberá abonar 100.000 euros si el futbolista camerunés disputa minutos ante su exequipo, una cláusula habitual en estas operaciones.

El camerunés Etta Eyong jugará ante el Villarreal y el Levante pagará. / Levante UD

Raghouber, la duda ‘granota’

El entrenador del Levante, Luís Castro, no podrá contar con los lesionados Brugué y Pablo Martínez, que sufrió ante el Valencia un esguince en el ligamento de la rodilla izquierda, ni con el sancionado Kervin Arriaga, que fue expulsado en el derbi de València. El francés Ugo Raghouber es la gran duda tras superar una lesión. Mientras que Toljan y Matturro regresan tras sanción.