Marcelino, después del triunfo del Villarreal ante el Levante: "En la primera vuelta sumamos 44 puntos"

El Villarreal CF logró una victoria muy importante en el Ciutat de València para lograr despejar esas posibles dudas que podían existir después de la derrota ante el Getafe y, además, asestar un golpe a sus perseguidores, concretamente el Real Betis al que ahora le aventaja en siete puntos. Marcelino García Toral valoró un triunfo "importante" para certificar la tercera plaza y además se mostró "muy contento por volver a dejar la portería a cero después de mucho tiempo".

Las declaraciones del técnico al completo a continuación.

Valoración del partido

"Supone tres puntos como siempre. Cuando vienes de una derrota, es importante ganar el partido siguiente. Cuando ganas fuera de casa por la mínima en el tramo final, sueles sufrir. Estamos contentos por la victoria y por dejar la portería a cero después de mucho tiempo. Solamente percibí sufrimiento en el tramo final de partido, cuando el rival nos jugó mucho balón largo. Pero eso derivó en ocasiones para sentenciar y no lo hicimos"

Victoria para la tranquilidad

"A mi me gusta poco la tranquilidad. Te lleva a la confianza y a no dar el máximo. No tenemos que fijarnos en el resto, tenemos que fijarnos en lo que hacemos nosotros. Después de 24 jornadas, ir tercer clasificado y sumar 48 puntos me parece que lo estamos haciendo suficientemente bien. Luego es normal que tengamos altibajos porque hasta ahora estuvimos muy exigidos en dos competiciones, aunque en la Champions sumamos menos de lo que pensábamos. Tenemos que mirarnos a nosotros. Si el Betis suma mucho, tendremos que sumar más. Hay que recordar que este es un partido de la primera vuelta y que sumamos 44 puntos"

Cuesta mucho ganar partidos en este tramo

"Si le cuesta ganar al Barça, Madrid o Atlético, como no nos va a ganar a nosotros. Hay muchos equipos en la lucha por el descenso y se están jugando mucho. Eso implica una competitividad mayor. Hoy hemos sumado tres puntos importantes, ni más ni menos que el resto de los 14 que quedan"

Lesión de Rafa Marín

"Nos pidió el cambio. En una acción en el área se hizo un esguince de tobillo y aguantó lo que pudo. Veremos si puede estar para este próximo domingo. Bastante aguantó, cuando lo vimos en la televisión pensábamos que íbamos a cambiarlo"

¿Qué le dijo a sus jugadores en el descanso?

"En el descanso he recordado el criterio de juego que intentamos plasmar desde el primer minuto. En ataque no estuvimos del todo precisos, pero si tuvimos ocasiones para ponernos por delante. En el segundo tiempo, se abrió todo un poco más por la necesidad que tenía el Levante. Hoy atacar y jugar no era fácil. Si los campos están regados y planos es más fácil, que si estaba como hoy. El campo estaba muy seco y así es complicado jugar. No sé si se acabó el agua. Es mucho más difícil conducir y pasar el balón."

Estado de Thomas Partey

"Thomas Partey es una persona y jugador excelente. Él nos expresa constantemente que su estado anímico es bueno. Estuvo recuperándose de unas molestias. Si logramos entre todos ayudarle puede ser un jugador importante en el tramo final de competición"

Mikautadze tres jornadas consecutivas anotando

"Lo veo mucho más participativo, conoce mejor los mecanismos y zonas de participación. Ahora está fluido, ágil de mente y alegre. Vamos a intentar que siga manteniendo este ritmo. Lo importante es que los compañeros se asocien y tengan un gran rendimiento colectivo"