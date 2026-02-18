La previa: El Villarreal quiere aprovechar su última bola extra en LaLiga ante el Levante

Bola extra para LaLiga, última bala en la recámara para afianzar la 3ª posición en la clasificación de Primera División y distanciarse a 7 puntos del 5º, el Real Betis. Con ese objetivo afronta el Villarreal CF este miércoles tarde-noche en el Ciutat de València (20.00 horas) su partido ante el Levante UD, aplazado de la 16ª jornada del campeonato doméstico debido a la alerta roja en la provincia de Valencia el pasado 14 de diciembre, que era cuando debía disputarse el encuentro.

Pese a ocupar la 3ª plaza con los mismos puntos que el Atlético de Madrid (4º), el margen con los béticos, que suman 41 unidades, se ha reducido a cuatro, por lo que los tres puntos extra que hoy están en juego se antojan fundamentales para mantener la llamada distancia de seguridad en la pelea por las plazas de Liga de Campeones.

Marcelino García Toral, entrenador del Villarreal, en el entrenaiento previo al partido ante el Levante. / Villarreal CF

El momento

El conjunto de la Plana Baixa no solo llega a este partido ante Levante con la necesidad de recuperar puntos para abrir distancias sobre sus perseguidores, sino también para romper su mala dinámica, ya que suma tan solo una victoria en los seis últimos partidos ligueros, en los que no ha ganado en sus tres últimos desplazamientos ante Real Betis (2-0), Osasuna (2-2) y Getafe (2-1).

Hay que remontarse al pasado 3 de enero para encontrar la última victoria grogueta lejos del Estadio de la Cerámica, con el triunfo por 1-3 ante el Elche en el Martínez Valero en el primer duelo del 2026.

El Villarreal se ejercitó en la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza con varias bajas de cara al partido ante el Levante. / Villarreal CF

La plantilla

Para dicho compromiso, Marcelino García Toral seguirá sin poder contar con el delantero y capitán Gerard Moreno, que sigue sin recuperarse de su lesión de isquiotibiales, y muy probablemente tampoco con Dani Parejo, que con molestias musculares, es duda para este partido y del que el técnico asturiano insinuó que lo reservará para el domingo ante el Valencia.

Por fortuna para el entrenador amarillo, Marcelino recupera a Sergi Cardona y Alberto Moleiro, que tuvieron que ser suplentes en Getafe por un proceso vírico, mientras Thomas es duda.

Con todo ello, el combinado groguet dispondrá de un once muy reconocible, muy titular, destacando la presencia en el doble pivote de Santi Comesaña junto a Pape Gueye como novedad.

Los posibles onces de Levante y Villarreal. / Ismael Mateu

El posible equipo

Así, el once que dispondrá Marcelino no diferirá del formado por Luiz Júnior en portería, sin descartar a Arnau Tenas al tratarse de un partido intersemanal, una defensa con Mouriño y Pedraza o Cardona en los laterales, con Rafa Marín y Renato Veiga como centrales. En la medular, la anunciada pareja de mediocentros Comesaña y Pape Gueye, con Tajon Buchanan y Alberto Moleiro en las bandas y una dupla ofensiva en la que entrará Georges Mikautadze para acompañar a Nico Pepe.

El Submarino debe aprovechar el pequeño bache de tres partidos sin ganar en el que se metió el Levante tras perder el derbi local frente al Valencia del pasado domingo, una vez disminuido el efecto Luis Castro en el banquillo granota. Es el momento de dar un paso al frente y aprovechar la última bola extra en LaLiga.