¿Cuánta gente ha dado su sangre por el Villarreal y por una buena causa?

Notable éxito, una vez más, de la campaña del club amarillo, con varias recompensas

La campaña de donación de sangre del Villarreal

La campaña de donación de sangre del Villarreal

Manolo Nebot / Juan Francisco de la Ossa

Juan Francisco de la Ossa

Juan Francisco de la Ossa

Vila-real

Como seguidores del Villarreal CF, hay momentos que van mucho más allá de lo que ocurre sobre el césped. La nueva jornada de donación de sangre, celebrada este jueves en el Estadio de la Cerámica, es uno de ellos. No es solo un acto solidario puntual: es una tradición que se repite desde hace más de dos décadas y que forma parte de la identidad del club, demostrando que el Submarino también juega partidos importantes fuera del campo.

Ver cómo el estadio se convierte en un espacio de ayuda y compromiso social genera orgullo. La familia grogueta siempre responde, y año tras año cientos de aficionados y vecinos de Vila-real acuden a donar, conscientes de que un gesto pequeño puede salvar vidas. Esa conexión entre club y afición, entre fútbol y sociedad, es precisamente lo que hace especial al Villarreal. No se trata únicamente de competir en Primera División o en Europa, sino de representar unos valores.

La iniciativa, impulsada junto a la Generalitat Valenciana y dentro del programa Endavant Solidaritat, refleja el compromiso real de la entidad con su entorno. Además, el club tiene el detalle de agradecer a los donantes con entradas para el filial ante el Real Murcia y sorteos para el derbi frente al Valencia CF, pero más allá de los incentivos, lo verdaderamente importante es la conciencia colectiva que se genera.

Un poco de historia

Que esta campaña alcance ya más de 10.000 donaciones desde sus inicios en la temporada 2001/2002 habla por sí solo.

Son miles de historias anónimas de personas que han decidido ayudar gracias a la llamada del club. Para los que sentimos estos colores, eso también cuenta como una victoria. Porque ser del Villarreal no es solo celebrar goles o títulos; es formar parte de una comunidad que responde cuando hace falta. Y en días como este, el orgullo groguet se siente incluso más fuerte que después de una gran victoria.

