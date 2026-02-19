La intrahistoria del Levante-Villarreal, el partido 'más largo del mundo'
El Ciutat de València acoge el derbi autonómico que debía haberse disputado hace más de dos meses
Más de dos meses después de la fecha inicialmente prevista, con una polémica suspensión debido a la alerta roja meteorológica provocada por las lluvias y con un baile de fechas hasta la definitiva elección del 18 de febrero del 2026 en un encuentro contemplado para el 14 de diciembre del 2025, la 16ª jornada de LaLiga EA Sports pudo completarse en el Ciutat de València con el Levante UD-Villarreal CF.
El Villarreal, a pesar de jugar entre semana, estuvo fuertemente respaldado en el Ciutat de València, con una presencia de groguets en torno al medio millar, según apuntó el club amarillo.
Y de un derbi autonómico a otro, el del domingo a las nueve de la noche en el Estadio de la Cerámica frente al Valencia CF. Carlos Corberán, entrenador che, estuvo en el palco.
Curiosidad
Por cierto, que LaLiga tomó nota del retraso de la llegada del autobús del Villarreal al Ciutat de València, con cerca de 15 minutos de retraso, cuando el organismo que preside Javier Tebas multa por cada minuto de retraso, en caso de no llegar hora y media al estadio.
Como detalle extra, la presencia, vestido de calle, de Dani Parejo, que pese a ser baja, ejerció de peso pesado del vestuario del Villarreal acompañando al resto de la expedición.
Bonito gesto
Levante y Villarreal colaboraron en otra iniciativa. Dos chavales, Carles (jugador del Levante EDI) y Víctor (futbolista el EDI del Submarino) fueron los encargados de colocar el balón del encuentro en la peana habilitada en el terreno de juego debido al Día Internacional del Síndrome de Asperger.
Llamada a la familia grogueta
Este jueves, 19 de febrero del 2026, también hay una cita a la que están llamados todos los seguidores del Submarino: se trata de la campaña de donación de sangre, en el estadio (acceso por la puerta 34). Está operativa:
- Tanto esta mañana (entre las 10.00 y las 13.00 horas).
- Como por la tarde (de 16.30 a 21.00 horas).
Además de la importancia del gesto desde el punto de vista solidario, cada donante recibirá un par de entradas para el Villarreal B-Real Murcia (1 de marzo, a las 20.30 horas, en el Mini Estadi); así como entrará en el sorteo de dos entradas dobles para el Villarreal-Valencia (también de dos camisetas firmadas).
Dobñe ratificación arbitral favorable al Villarreal
Por otro lado, el Tiempo de revisión de esta semana (donde el Comité Técnico de Árbitros analiza acciones conflictivas de las últimas fechas, previamente estudiadas por el comité de asesores), ratifica la actuación de los árbitros y el VAR en el 2-1 de Georges Mikautadze en Getafe y en el gol anulado al Espanyol en Vila-real (habría supuesto el 0-1).
- Del tanto en el Coliseum considera «fortuito» el roce de su bota con David Soria, «sin impacto en la capacidad del portero para seguir participando en la acción ofensiva».
- Del partido anterior, especifica que «hay una carga seguida de un agarrón ostensible de la camiseta» a Sergi Cardona.
Suscríbete para seguir leyendo
- La estremecedora frase que pronunció el asesino de Benicàssim tras matar a Ana
- Nuevo despido colectivo en la industria de Castellón, que afecta a una cuarta parte de la plantilla
- Gritos sordos y signos de degüello: así anunció el crimen el exmarido y padre de las fallecidas en Xilxes
- Una empresa aragonesa planea abrir una fábrica de fertilizantes en PortCastelló
- Detenido el exmarido y padre de la mujer y niña asesinadas en Xilxes como presunto autor del crimen
- Nuevo paso en la liquidación de una emblemática azulejera: tres millones de euros para despidos
- Aemet activa de nuevo avisos en Castellón: 'Nueva borrasca de gran impacto
- Aemet empeora su predicción por la borrasca de gran impacto Pedro en Castellón