La intrahistoria del Levante-Villarreal, el partido 'más largo del mundo'

Más de dos meses después de la fecha inicialmente prevista, con una polémica suspensión debido a la alerta roja meteorológica provocada por las lluvias y con un baile de fechas hasta la definitiva elección del 18 de febrero del 2026 en un encuentro contemplado para el 14 de diciembre del 2025, la 16ª jornada de LaLiga EA Sports pudo completarse en el Ciutat de València con el Levante UD-Villarreal CF.

El Villarreal, a pesar de jugar entre semana, estuvo fuertemente respaldado en el Ciutat de València, con una presencia de groguets en torno al medio millar, según apuntó el club amarillo.

Y de un derbi autonómico a otro, el del domingo a las nueve de la noche en el Estadio de la Cerámica frente al Valencia CF. Carlos Corberán, entrenador che, estuvo en el palco.

Un grupo de seguidores del Villarreal, a las puertas del Ciutat de València. / JUANFRAN DE LA OSSA

Curiosidad

Por cierto, que LaLiga tomó nota del retraso de la llegada del autobús del Villarreal al Ciutat de València, con cerca de 15 minutos de retraso, cuando el organismo que preside Javier Tebas multa por cada minuto de retraso, en caso de no llegar hora y media al estadio.

Como detalle extra, la presencia, vestido de calle, de Dani Parejo, que pese a ser baja, ejerció de peso pesado del vestuario del Villarreal acompañando al resto de la expedición.

Bonito gesto

Levante y Villarreal colaboraron en otra iniciativa. Dos chavales, Carles (jugador del Levante EDI) y Víctor (futbolista el EDI del Submarino) fueron los encargados de colocar el balón del encuentro en la peana habilitada en el terreno de juego debido al Día Internacional del Síndrome de Asperger.

Llamada a la familia grogueta

Este jueves, 19 de febrero del 2026, también hay una cita a la que están llamados todos los seguidores del Submarino: se trata de la campaña de donación de sangre, en el estadio (acceso por la puerta 34). Está operativa:

Tanto esta mañana (entre las 10.00 y las 13.00 horas ).

). Como por la tarde (de 16.30 a 21.00 horas).

Además de la importancia del gesto desde el punto de vista solidario, cada donante recibirá un par de entradas para el Villarreal B-Real Murcia (1 de marzo, a las 20.30 horas, en el Mini Estadi); así como entrará en el sorteo de dos entradas dobles para el Villarreal-Valencia (también de dos camisetas firmadas).

Dobñe ratificación arbitral favorable al Villarreal

Por otro lado, el Tiempo de revisión de esta semana (donde el Comité Técnico de Árbitros analiza acciones conflictivas de las últimas fechas, previamente estudiadas por el comité de asesores), ratifica la actuación de los árbitros y el VAR en el 2-1 de Georges Mikautadze en Getafe y en el gol anulado al Espanyol en Vila-real (habría supuesto el 0-1).