Las notas del Levante-Villarreal: vota al mejor

Había que ganar y el Villarreal CF gana en el campo del Levante UD (0-1) un partido aplazado que se convierte en oro para sus aspiraciones de regresr a la Champions League.

Un gol de Georges Mikautadze en la segunda parte marca la diferencia en un duelo espeso y con pocas ocasiones, decidido por la mayor calidad visitante.

El Levante empieza con intensidad, pero muestra sus limitaciones ofensivas, mientras el Villarreal tarda en entrar en el partido. Tras el tanto, los locales aprietan con corazón más que fútbol, reclaman un posible penalti y rozan el empate en el tramo final, con su portero incorporándose al ataque. El conjunto amarillo resiste con todo el equipo atrás y asegura tres puntos clave que le distancian de sus perseguidores; mientras el Levante queda muy tocado en la lucha por la permanencia, con muchas opciones de descenso.

Estas han sido las puntuaciones de el Periódico Mediterráneo.

El mejor

Mikautadze. |7| Fichado para goles decisivos, y el del Ciutat de València lo es. Tuvo el doblete en el tramo final.

El resto de los titulares

Luiz Júnior. |7| Sacó adelante los agobios finales, ya con el Levante limitándose a colgar balones, donde demostró fiabilidad.

Mouriño |6| El uruguayo, de nuevo como lateral derecho, cumplió, pero Paco Cortés le exigió, sobre todo en el segundo acto.

Pau Navarro |6| El canterano salió indemne de su cara a cara especialmente intenso con Carlos Espí. Sin complicaciones.

Rafa Marín |5| Casi arranca la noche con un autogol. Luego, dejó una imagen para el desasosiego: sustituido con molestias.

Sergi Cardona |5| Lejos del apabullante lateral izquierdo del pasado curso, pero apretando los dientes para cerrar su costado.

Pablo Casado

Pepe |7| De nuevo fue el futbolista del casi. Por momentos, el asidero ofensivo del Villarreal ante el Levante.

Comesaña |6| El ejemplo de la falta de frescura del equipo, con mucho menos despliegue de lo que nos tiene acostumbrados.

Pape Gueye. |5| Merodeó el gol en varias acciones. Por lo demás, el medio senegalés tampoco está de lo más pletórico.

Moleiro |6| Firmó lamejor ocasión del Villarreal en el primer tiempo, el balón al poste. Tampoco sin demasiado brillo.

Ayoze |5| Se sigue buscando. El remate que ‘entregó’ a Ryan, en el primer acto, el año pasado habría entrado por la escuadra.

También jugaron

Pedraza |5|. Rozó el 0-2.

Renato Veiga |6|. Salvó el 1-1.

Thomas Partey |5|. Regresó.

Freeman |sc|. Frescura.

Oluwaseyi |sc|. Ídem.