La crónica | Albert García encarrila el triunfo y Ayman lo certifica en la segunda parte (1-4)

Albert García quiere asumir galones en ataque, lo que dejó Álex Rubio al marcharse al Albacete en enero. El ariete de Viladecans firmó los dos primeros goles de un Villarreal B que, salvo en los dubitativos primeros diez minutos, el resto controló la situación y se disparó en el marcador en una primera parte que debió ver algún gol más de la escuadra ‘grogueta’. En seis minutos encarriló el partido el equipo de David Albelda.

Brillante actuación del lateral Dani Budesca con dos asistencias de gol. / Real Betis

El Real Betis Deportivo dio dos toques de atención nada más arrancar el partido, pero todo quedó en agua de borraja. Se puso las pilas pronto el equipo de la Plana y tras una triple ocasión vila-realense llegó el 0-1 de Albert García, tras un trallazo de Dani Budesca que rechazó Germán y el catalán, atento, firmó su primer gol. El segundo llegaría en el 35. Pase en largo de Alassane a Albert y éste, en el mano a mano, puso un 1-2 que fue maquillado por Carlos Reina antes del descanso, tras un balón que se le escapó a Rubén.

Segunda parte

Tras el descanso insistió mucho el filial del Betis para lograr el empate. Casi lo consigue en el minuto 58 donde Rubén le ganó un mano a mano a Reina. Vaya susto. Menos mal que el valenciano Ayman Arguigue amplió la renta en el minuto 67 tras un buen centro raso de Budesca. El 1-3 dio más tranquilidad. Además, la roja de Sorroche por una durísima entrada a César Bonafé relajó el ímpetu local. En el último minuto repitió Ayman, para rematar la gran faena del Villarreal B en el campo del Betis Deportivo.

Ettienne Etto'o, en un lance del partido peleando el balón con un jugador bético. / Real Betis

El próximo partido del Villarreal B se irá al domingo 1 de febrero contra el Real Murcia en el Mini Estadi, a partir de las 20.30 horas.

Ficha técnica:

-1- Betist Deportivo: Germán García; Rubén, Zidane, Emmanuel (Sorroche, min. 64), Ian Forns (Oya, min. 83); Bouare (Marina, min. 46), Isma Barea; Morante (Oreiro, min. 64), Iván Corralejo, Borja Alonso; y Reina (Jorge, min. 83).

-4- Villarreal B: Rubén Gómez; Budesca, Sierra, Lautaro, Eneko Ortiz; Nizar (Barry, min. 75), Alassane, Carlos Maciá (Thiam, min. 86), Iván Rodríguez (Bonafé, min. 63); Eto’o (Ayman, min, 63) y Albert García (Barattucci, min. 86).

Goles: 0-1. Min. 27: Albert García. 0-2. Min. 33: Albert García. 1-2. Min. 42: Carlos Reina. 1-3. Min. 67: Ayman. 1-4. Min. 89: Ayman.

Árbitro: Alejandro Clemente Ortuño (Yecla). Amonestó a los locales Emmanuel, Oreiro y Marina; y a los visitantes Eneko, Budesca y Alber García. Roja al local Sorroche (min. 71).

Campo: Ciudad Deportiva Luis Sol.

Entrada: 1.300 espectadores.