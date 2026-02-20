Las cuatro claves que deja el Levante-Villarreal: primera vuelta de récord, la tercera posición...
El Villarreal, sin estar en su mejor momento, cierra una sobresaliente primera parte de la campaña liguera: 44 puntos
El Villarreal CF no está en su mejor momento, es algo que nadie niega en el vestuario. Sin embargo, aunque en diferido, con dos meses de retraso, los amarillos cerraban una sobresaliente primera vuelta: 44 puntos. Mirar la clasificación, la tercera plaza consolidada con tres puntos al Atlético y siete sobre el Betis, es la mejor forma de silenciar ese runrún en torno al equipo.
- Medio curso liguero histórico. Esos 44 puntos (un 77,1%, por el 26,7% de las primeras cinco jornadas de la segunda vuelta) es la mejor cosecha del Submarino en toda su trayectoria en la máxima categoría. Fuera de los tres grandes de LaLiga EA Sports, de Barcelona, Real Madrid y Atlético, es la segunda, solamente superada por los 48 que obtuvo el sorprendente Girona hace un par de campañas. Así, los amarillos abrochan la tercera posición. Lo más probable es que no le llegase a servir para el premio extra de la Supercopa de España, puesto que los colchoneros ya tienen pie y medio en la final de la Copa del Rey por el 4-0 al Barcelona en el Metropolitano. Sin embargo, sería otro reconocimiento a la enorme rendimiento liguero del Submarino, superando a un Atlético llamado a estar por encima de los groguets. Y, económicamente hablando, supone un ingreso suplementario cifrado entre los seis y los siete millones de euros.
- Portería a cero más de dos meses después. Desde el 2-0 al Getafe en el Estadio de la Cerámica del 6 de diciembre al 0-1 en el Ciutat de València del 18 de febrero han transcurrido casi dos meses y medio y 14 compromisos oficiales sin que ni Luiz Júnior ni tampoco en las apariciones de Arnau Tenas dejasen la portería a cero. En ese tramo, el Submarino solo consiguió tres victorias, todas ellas recibiendo goles: 1-3 en Alche, 3-1 al Alavés y 4-1 al Espanyol.
- ¿El quinto de LaLiga podría meterse en la Champions? Así accedió el Villarreal al final del pasado curso, gracias al rendimiento de los equipos españoles no solo en esta competición, sino también en la Europa League y la Conference. La opción está todavía muy tierna. Inglaterra tiene la primera plaza asegurada y la otra sería para Alemania, aunque España (cuarta, con Portugal intercalada) ha ido recortando en las últimas fechas. Si se repitiera el mismo desenlace, el Villarreal tendría prácticamente asegurada su presencia (dos cursos seguidos, por primera vez en su historia), pues son 13 puntos al sexto (Espanyol, con el golaveraje particular ganado) y 14 al Celta (a expensas de visitar La Cerámica tras el 2-2 de Balaídos).
- ¿Cómo lo ven los protagonistas? Minutos después de vencer al Levante, gracias al gol de Georges Mikautadze, Santi Comesaña negara que el equipo hubiera pasado por «una mala racha». «En la segunda vuelta, los partidos son aún más complicados, y este no iba a ser menos», manifestó sobre el primer derbi autonómico de la semana. «El equipo ha competido bien, lo que nos da mucha fuerza», corroboraba Sergi Cardona. «Sabíamos a lo que nos enfrentábamos, a un Levante que compite bien, pero estuvimos a la altura y nos llevamos los tres puntos», observó Alberto Moleiro.
