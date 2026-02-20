El dineral que el Villarreal ha ingresado por la Champions (y eso no que no le ha ido nada bien)

La UEFA ha publicado las ganancias de cada uno de los 36 clubs que disputaron las ocho jornadas de la fase liga de la Champions League 2025/2026, competición en la que el Villarreal CF concluyó penúltimo después de sumar solo un punto.

El Barcelona es el club español que más dinero ha generado en la presente edición. El equipo azulgrana ha acumulado 41,3 millones de euros gracias a sus cinco victorias y a las primas correspondientes por finalizar entre los ocho mejores, situándose como el representante de LaLiga con mayor rendimiento económico en esta liguilla.

Por detrás aparecen el Real Madrid, con 38,5 millones; y el Atlético de Madrid, que ha alcanzado los 35,6 millones. Ambos están afrontando la ronda previa, al no haber conseguido el billete directo a los octavos de final. Más lejos quedan el Athletic Club, con 26,7 millones; y el Villarreal, que ha ingresado 19,9 millones de euros antes de despedirse del torneo.

Gabriel Utiel

Sin embargo, para el Submarino, ingresar cerca de 20 millones, pese a quedar eliminado, demuestra por qué estar en la Champions es estratégico más allá del resultado deportivo. Solo por participar, competir y sumar puntos, la entidad asegura una inyección económica clave para reforzar plantilla, amortizar inversiones y consolidar su proyecto a medio plazo.

Camino de repetir la presencia

Disputar la máxima competición continental ya supone un premio en sí mismo y una ventaja competitiva frente a quienes se quedan fuera. De ahí la importancia que tendría un segundo curso consecutiva en la jugosa competición, algo que tiene encarrilado con la tercera posición actual y la ventaja de siete puntos respecto al quinto.

Del total de ingresos generados, el 78%, en torno a los 3.900 millones de euros, se destina a los clubs que participan en las competiciones europeas, manteniendo por tanto una proporción muy similar a la de anteriores ciclos.

Por países

La brecha económica en el fútbol europeo vuelve a quedar en evidencia tras el último reparto de ingresos por competiciones continentales. La Premier League lidera con claridad el ránking, acumulando 566 millones de euros, muy por delante de LaLiga (357 millones) y la Bundesliga (331 millones). La Serie A (298 millones) y la Ligue 1 (248 millones) completan el grupo de las cinco grandes ligas, aunque a una distancia considerable del músculo financiero inglés.

Por detrás, el escalón económico desciende de forma considerable. La Primeira Liga de Portugal alcanza los 160 millones, seguida por la Eredivisie de Países Bajos con 128 millones y la Jupiler League de Bélgica con 91 millones. Cierran la clasificación la Superliga de Grecia (78 millones) y la Superliga de Turquía (66 millones).

Para más información, pincha aquí.