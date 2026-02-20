La previa del Betis Deportivo-Villarreal B: cuidado con un rival con la flecha hacia arriba

Tiene un partido menos el Villarreal CF B, tras verse obligado a aplazar el duelo contra el Eldense por el fuerte viento, hace una semana. Esta noche, el equipo de la Plana visita a un Betis Deportivo al que hace seis días le privaron de sumar la tercera victoria consecutiva, tras empatarle de aquella manera el Gimnàstic en el minuto 96 (2-2 en Tarragona). El filial amarillo quiere coger una buena racha de resultados, y todo pasa por salir airoso del feudo verdiblanco (20.30 horas).

Vaya por delante que no será un partido nada fácil. Al filial del Betis es más factible echarle mano lejos de su campo que allí en la Ciudad Deportiva Luis del Sol, como tradicionalmente ha sucedido. Dos triunfos y un empate seguidos han permitido a los verdiblancos abandonar el último puesto de la tabla y acercarse a la zona de permanencia en el grupo 2 de Primera Federación.

Para este partido, el técnico del Villarreal B, David Albelda, recupera a tres pesos pesados: los laterales Eneko Ortiz y Dani Budesca, así como el mediocentro Alassane Diatta, al margen del regreso de Mahamadou Barry, después de recuperarse de la lesión.

Serán baja por lesión Sebas Salazar, Facundo Viveros y Yakiv Kinareykin; mientras que Joselillo Gaitán está sancionado.

Fecha para el duelo aplazado El Villarreal B-Eldense de la jornada 24ª, aplazado por la alerta roja debido al temporal que afectaba a la provincia de Castellón el sábado, se disputará el miércoles 4 de marzo, a las 18.30 horas, en el Mini Estadi.

Precedentes

El Betis Deportivo afronta esta cita con la baja por sanción de su mediapunta Dani Pérez, estando el resto de los efectivos a disposición de Dani Fragoso.

En el partido de la primera vuelta, en el Mini Estadi, el Villarreal B goleó a los verdiblancos por 4-1, con una actuación estelar del delantero madrileño Álex Rubio (ahora en el Albacete), autor de tres de esos cuatro goles.

Posible once

Ahora, la posible alineación del Villarreal B podría estar integrada por: Rubén Gómez; Dani Budesca, Lautaro Spatz, Jean Ives Valou, Eneko Ortiz; Alassane Diatta, Carlos Maciá; Nízar El Jmili, Albert García, Mahamoud Barry; y Etienne Eto’o.

La valoración de Albelda

Respecto a la cita frente al filial del Betis, David Albelda dice que «es un equipo muy parecido a nosotros, con un planteamiento similar y gente joven».