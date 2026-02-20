La previa | El Villarreal femenino busca en Madrid sumar la tercera victoria consecutiva

El Villarreal femenino viaja hasta la capital de España decidido a sumar la tercera victoria consecutiva. El equipo de Jordi Ferriols confía en arrancar los tres puntos de su partido frente al Atlético de Madrid B, de las 12.00 horas, en Centro Deportivo Riyadh Air Alcalá de Henares. Un triunfo que serviría para dar un paso de gigante para asegurar plaza para disputar la fase de ascenso. Partido que dirigirá la barcelonesa Alba Arija Asín.

En el partido de la primera vuelta, el que abrió la temporada el 8 de septiembre pasado, el conjunto colchonero se alzó con los tres puntos en el campo 5 de la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza, tras vencer por 1-2. El equipo madrileño vio cortada su racha el pasado fin de semana tras caer en Tajonar frente a Osasuna (2-0).

Valoraciones del entrenador

Ante el partido contra el Atlético B, el técnico del Villarreal femenino Jordi Ferriols aseguró que espera a un equipo que «con balón tiene muchos argumentos. Acumula a mucha gente por fuera para intentar superar por las amplitudes y acumular mucha gente en área».

Y respecto al buen momento que atraviesa su equipo con esas dos victorias consecutivas, el joven t señaló que «el equipo está muy bien. Hemos conseguido sacar dos victorias consecutivas. El equipo es ambicioso. Sabemos que tenemos que intentar sacar la tercera y vamos a Madrid con esa intención».