El Villarreal-Valencia, por Marcelino: el 'picante' derbi... y mucho más (su respuesta a los que ponen un 'pero' a la temporada)

Marcelino García Toral, entrenador del Villarreal CF, ha comparecido este viernes, 20 de febrero del 2026, para hablar del compromiso de la 25ª jornada en LaLiga EA Sports que, para los amarillos, es una cita grande: Villarreal CF-Valencia CF, todo un derbi autonómico en el Estadio de la Cerámica.

Una cita a la que el Villarreal llega sólidamente situado en la tercera posición con 48 puntos, tras haber sumado una primera vuelta de récord (44). El Valencia, pese a haber mejorado, apenas tiene dos puntos de margen respecto al descenso a LaLiga Hypermotion.

Manolo Nebot / Juan Francisco de la Ossa

Es el colofón a una semana de tres encuentros ligueros, al haber recuperado el encuentro pendiente de la 16ª jornada, aplazado en su día por la alerta meteorológica, frente al Levante UD (0-1). Antes, el pasado sábado, el Submarino cayó en el Coliseum de Getafe (2-1).

Estas han sido las principales frases que ha dejado Marcelino García.

Algunos nombres propios

"Ha sido el primer día que Dani Parejo entrena con el grupo, veremos la reacción. Decidiremos en función de cómo esté. Pasamos de estar justitos en esta posición a contar con los cuatro: a un buen nivel, lo tengo complicado para elegir y acertar, pero es lo que quiere entrenador"."

entrena con el grupo, veremos la reacción. Decidiremos en función de cómo esté. a un buen nivel, lo tengo complicado para elegir y acertar, pero es lo que quiere entrenador"." "Los minutos de Thomas Partey fueron tremendamente ilusionantes, en su toma de decisiones".

fueron tremendamente ilusionantes, en su toma de decisiones". " Gerard Moreno es baja para este partido".

es baja para este partido". " Rafa Marín tiene un esguince de tobillo fuerte, su evolución es buena y veremos mañana

tiene un esguince de tobillo fuerte, su evolución es buena y veremos mañana "De Alfon creemos que va estar disponible y ya tiene casi alta, seguramente irá convocado por vez primera".

Un Valencia parecido al del año pasado

"Preveo un partido de dificultad, porque estamos en el ultimo tercio de competición y todos buscan los objetivos. Me parece un buen equipo, con una buena estructura, bien definido, con buenos futbolistas que han recuperado el nivel: un equipo con no muy buenos resultados fuera, pero ha ganado en Getafe y al Levante, y estuvo cerca de puntuar ante el Betis, que viene reforzado tras el último resultado... Un partido de rivalidad tiene un componente emocional añadido, así que lo preveo como el del año pasado: difícil y ajustado (lo teníamos casi ganado y al final nos empataron).

Su pasado en el Valencia

"No me representa nada especial, soy una persona que no vivo de recuerdos ni de revanchismo, sino en el presente y de forma mesurada, con una mente reflexiva. Muy agradecido al Valencia, a su afición, pese a un final indeseado después de dos años maravillosos, pero es historia. Estoy fenomenalmente bien aquí, tras lograr un récord histórico y tremendamente complicado. "No me compete a mí. Se tomó la decisión de un equipo ganador, destruirlo inmediatamente, por el cuerpo técnico y los jugadores que salieron esa tempoarada: cada dueño o propietario planifica cada club en función de lo que considera oportuno,".

Los que ponen un pero a la temporada...

"Toda opinión es respetable, pero diría que cuántas veces ha jugado la Champions el Villarreal en el siglo XXI y que cuando, a estas alturas, ha tenido 48 puntos. Sumamos 44 puntos en la primera vuelta, segundo mejor dato tras el Girona fuera de los equipos grandes: si se considera que es poco, ya veremos. Siempre digo una cosa: la memoria es muy frágil, pero hace dos años, en noviembre, el equipo tenía 12 puntos en 13 jornadas, esa es una realidad; luego sumado 34 puntos nos salvamos. Después hay una renovación de la plantilla y nos metemos en la Champions tras hacer 40 puntos en la segunda vuelta… Estamos terceros clasificados en la jornada 24...: si esto está mal, repasamos lo anterior y veremos el futuro. Los datos ya dirán si es para estar felices o infelices. O si esta temporada, hasta hoy, no es muy buena. Y además, no repaso circunstancias, que han sido muy importantes (lesiones), lo que todavía pone en más valor a lo hecho por estos futbolistas. Y respeto opiniones. Estoy muy orgullo de mis jugadores, de la plantilla".

Triangular autonómico esta semana

"El partido del Levante era, para mí, muy difícil, porque veníamos de una derrota, aunque el rival tampoco nos hizo tanto para ganarnos. Lo hicimos mal. Luego vas al campo del Levante y todo lo que no sea ganar allí es un desastre, cuando ellos, en su campo, habían cosechado, contra equipos de la parte alta, buenos resultados. Vamos nosotros y parece que tenemos que jugar un futbol perfecto, ganar y golear. Pero esto es para ilusos. Ganamos y pudimos haber sentenciado antes, lo que nos llevó a sufrir al final, más por miedo a que se nos fueran puntos que por situaciones del rival".

"El Valencia va a ser muy difícil, porque los derbis siempre son ajustados".

Rendimiento individual

"Este grupo, joven tiene altibajos, como todos, pero sale de ellos. Siempre intentamos que los jugadores más determinantes en el área rival tengan frescura, pero hay momentos. No todo va a ser siempre bueno, hay que darles energía y que disfruten".