Árbitro para el Villarreal-Valencia | Cuidado, vuelve Gil Manzano

La RFEF ha anunciado la designación del colegiado para el Villarreal-Valencia del domingo. El elegido, el extremeño Jesús Gil Manzano, no ha causado furor entre los aficionados de ambos equipos, sino más bien todo lo contrario. En especial, en el Submarino, donde se recuerda un largo historial de polémicas con el árbitro que impartirá justicia en La Cerámica.

De hecho, es la primera vez en la temporada que Jesús Gil arbitrará a los groguets en Liga (lo hizo en Copa contra el Ciudad de Lucena). No lo hace desde marzo del 2025, en un partido en casa contra el Real Madrid (1-2). Ya entonces era conocida la mala suerte de los amarillos con este árbitro.

Entre Liga y Copa, ha arbitrado al Villarreal en 33 ocasiones, con un balance de 13 victorias, 10 empates y 10 derrotas, y varias polémicas sonadas.

Estos son algunos de los momentos de discordia

VILLARREAL-REAL MADRID (26-2-2017). Expulsó a Fran Escribá tras pitar un penalti por manos involuntarias de Bruno y obviar otro de Marcelo. Al final, 2-3 para el Madrid.

LEVANTE-VILLARREAL (23-8-2019). Desde el VAR instó a pitar un penalti rigurosísimo de Ekambi que detuvo Andrés en primera instancia. Lo hizo repetir al considerar que el portero se adelantó por milímetros.

VALENCIA-VILLARREAL (30-11-2019). Gil Manzano pasó por alto que Cillessen se adelantara en una pena máxima de Gerard Moreno. El lanzamiento no se repitió y el Valencia acabaría ganando 2-1.

ATHLETIC-VILLARREAL (1-3-2020). El colegiado extremeño no advirtió de la gravedad de la entrada de Capa a la rodilla de Cazorla.

ATHLETIC-VILLARREAL (1-3-2020). Desde la sala de videoarbitraje confirmó el penalti señalado por Medié Jiménez por unas inexistentes manos de Pau, a pesar de que el defensa amarillo las escondió tras su espalda para evitar cometer una infracción.

ATHLETIC-VILLARREAL (1-3-2020). En los últimos minutos dejó sin revisar el penalti claro de Unai Núñez sobre el amarillo Paco Alcácer.

VILLARREAL-BETIS (14-2-2021). No concedió la ley de la ventaja en el último minuto de añadido por una falta anterior a Rubén Peña e invalidó un golazo de Raba que firmaba la igualada.

VILLARREAL-REAL MADRID (19-1-2023). Gil Manzano no señaló un penalti de Militao a Morales en el minuto 85 en la eliminatoria de Copa del Rey. En la acción siguiente, a la contra, Ceballos fulminaba al Submarino (2-3).

VALENCIA-VILLARREAL (2-1-2024). Un pequeño roce de Ramón Terrats sobre Hugo Duro llevaba a Gil Manzano a señalar la pena máxima en Mestalla. Pepelu no perdonó y marcó el 2-0 en el minuto 27. En el comienzo de la segunda mitad, Gil Manzano volvió a ser protagonista al señalar la segunda pena máxima a favor del Valencia. Esta vez por unas manos de Altimira propiciadas y precedidas por un empujón al futbolista del Submarino.