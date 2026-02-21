La crónica | El Villarreal femenino suma un punto ante el Atlético B antes del enésimo parón (1-1)

El Villarreal femenino arrancó un punto de su visita al campo del Atlético de Madrid B (1-1), en un duelo bastante igualado, aunque en el arranque fueron las vila-realenses las que propusieron más y tuvieron más llegada. Con el paso de los minutos el encuentro se niveló. Las ‘colchoneras’ anotaron su gol al filo del descanso, y en el arranque de la segunda mitad la goleadora Aixa Salvador firmó las tablas. Ahora, por exigencias del calendario, habrá casi un mes de inactividad por los compromisos de la selección española absoluta.

La portera Montse Quesada, una de las fijas en este Villarreal femenino. / Villarreal CF

Un punto que permite a las de la Plana seguir en puestos de ‘play-off’ de ascenso, habiendo desperdiciado una buena ocasión en el Centro Deportivo Ruyadh Air de Alcalá de Henares para haber encadenado la tercera victoria consecutiva. Ahora, la competición no se reanudará hasta el 15 de marzo. El Villarreal de Joddi Ferriols volverá a la competición recibiendo al Valencia Féminas, en el campo 5 de la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza, en lo que será un verdadero duelo de rivalidad regional.

Datos del empate

La goleadora Aixa Salvador no faltó con su cita con el gol y anotó el tanto del empate. / Villarreal CF

El Villarreal empató en el minuto 54 por mediación de Aixa Salvador al transformar un penalti. Cabe destacar que, en la primera parte, cuando el encuentro se aproximaba al descanso, llegó el 1-0 (min. 40), al marcar la rojiblanca Claudia Barrios, deshaciendo en 0-0 inicial. La posesión fue para las vila-realenses (48-52%), mientras que los tiros a portería estuvieron más equilibrados (9-10), y directos entre los tres palos (2-2). En saques de esquina la palma se la llevaron las locales (7-1).