Marcelino no olvida a Peter Lim: la enésima rajada antes del Villarreal-Valencia

Marcelino García Toral no desaprovecha la oportunidad para, sin preguntarle directamente por Peter Lim, dedicarle una puya, que luego pasa a convertirse en el titular de la rueda de prensa previa al Villarreal CF-Valencia CF en la que el ahora entrenador del Submarino habla del controvertido magnate singapurense.

Este viernes, 20 de febrero del 2026, no fue una excepción. Varios minutos después de haber empezado a hablar del Villarreal-Valencia, la rajada. «Soy una persona que no vivo de recuerdos ni de revanchismo, sino en el presente y de forma mesurada, con una mente reflexiva», introdujo. «Estoy muy agradecido al Valencia, a su afición, pese a un final indeseado después de unos años maravillosos, pero es historia», deslizó. «Estoy fenomenalmente bien aquí, tras lograr un récord histórico y tremendamente complicado», comentó, tras superar los 200 partidos ligueros con los groguets.

Manolo Nebot / Juan Francisco de la Ossa

«Se tomó la decisión de un equipo ganador, destruirlo inmediatamente, por el cuerpo técnico y los jugadores que salieron esa temporada», criticó. «Cada dueño o propietario planifica cada club en función de lo que considera oportuno, que para eso es el dueño», zanjó.

Poniendo el foco en el partido

Marcelino encuentra similitudes con el Villarreal-Valencia de la pasada temporada. Fue un 15 de febrero, por el día 22 de mañana. De la jornada 24ª de la 2024/2025, a la 25ª de la 2025/2026. Los amarillos eran quintos con 40 puntos (ahora, terceros con 48) y los che, antepenúltimos con 22 (ahora están en el puesto 15º, con 26).

Así ve al Valencia... y el partido

«Me parece un buen equipo, con una buena estructura, bien definido, con buenos futbolistas que han recuperado el nivel», señaló. «Un equipo con no muy buenos resultados fuera, pero que ha ganado en Getafe y al Levante, viene reforzado tras el último resultado...», enumeró.

«Un partido de rivalidad tiene un componente emocional añadido, así que lo preveo como el del año pasado: difícil y ajustado», comentó. «Lo teníamos casi ganado y, al final, nos empataron», recordó.