La crónica del derbi ante el Valencia: El Villarreal reafirma su hegemonía como el mejor de la Comunitat (2-1)

El Villarreal CF es el mejor equipo de la Comunitat Valenciana. Lo es por fútbol, por calidad y por resultados. Este domingo, en un derbi trepidante, el conjunto de Marcelino García Toral superó 2-1 al Valencia CF tras darle la vuelta al tanto inicial de Ramazani, gracias a dos goles ante del descanso de Comesaña y Pape Gueye que sirvieron para ganar y consolidar la 3ª plaza de LaLiga.

Un paso de gigante en el objetivo de volver a clasificarse por segunda vez consecutiva para la próxima Champions League.

Por diferencia de presupuesto y de plantilla, el Villarreal tenía que hacerse fuerte y reafirmar su hegemonía como mejor equipo de la Comunitat Valenciana. De hecho, tras la victoria ante los che, los de la Plana Baixa han vencido en este 2026 a Elche y Levante a domicilio y a los de la capital del Turia en el Estadio de la Cerámica.

Marcelino dispuso de su once más reconocible con el ingreso de Renato Veiga en defensa por la baja de última hora de Rafa Marín como única novedad con respecto al triunfo del pasado miércoles en el Estadi Ciutat de València.

Inicio trepidante

Muy pronto el Submarino comenzó a imponer su ley y a decirle al Valencia que quien mandaba eran los groguets. Guiados por un espectacular Nico Pepe, que recordó al de sus mejores momentos en el equipo, los amarillos pusieron cerco al marco de Dimitrevski.

No se había cumplido el minuto 3 y el colegiado del encuentro, el extremeño Gil Manzano, ‘muy querido en Vila-real’, no cobró un claro penalti de Javi Guerra con pisotón a Nico Pepe que tampoco otro ‘amigo’ de La Cerámica, el madrileño Del Cerro Grande quiso ver ni advertir a su compañero.

El asedio groguet no se traducía en ocasiones, a excepción de una falta de Pape Gueye que atajó el guardameta visitante.

Los penaltis

En la media hora final del primer acto volvieron a aparecer la dupla de árbitros Gil Manzano y Del Cerro Grande. En el 23’, tras llamada del VAR, el colegiado principal señalaba penalti de Luiz Júnior a Sadiq, un penalti del fútbol del siglo XXI, porque el nigeriano del Valencia no llegaba nunca al balón. Tras cuatro minutos de veredicto, Ramazani batía al portero brasileño adelantando a los che.

Parecía que el duelo se iba a complicar, pero el Villarreal apeló a su casta y a su nivel e igualó muy rápido la contienda, en el 32. Tras un centro desde la izquierda, Ayoze remataba de cabeza a pocos metros del marco rival, testarazo que salvaba Copete, pero Comesaña, ‘llegador profesional’, aprovechaba para embocar a gol con un remate mordido con la derecha.

El 1-1 espoleaba tanto al Submarino como a los aficionados que rozaron el lleno en el coliseo amarillo. Siguió insistiendo el combinado groguet para intentar irse con ventaja al descanso. Lo intentó con un remate de cabeza al segundo palo Nico Pepe, pero el balón se paseó por la línea de gol tras pasarle por bajo de las piernas del macedonio Dimitrevski.

Y la recompensa llegó pasados tres minutos. Un disparo del propio Pepe golpeaba en el brazo de Ramazani, evitando que llegara a portería. Gil Manzano no lo quiso ver... pero le tocó ir a verlo a instancias de Del Cerro, ya que era evidente la pena máxima.

Pape Gueye tomó la responsabilidad y anotó el 2-1, que pudo ser un tercero ante del descanso con un trallazo con intención de Mikautadze que no fue gol por poco.

Pape Gueye sufriendo una falta de Ugrinic / Manolo Nebot

El segundo acto fue distinto. Los amarillos bajaron el pistón y el partido se equilibró. El Valencia tuvo mayor presencia en campo rival y Luiz Júnior se convirtió en el héroe groguet al evitar dos goles en sendos mano a mano a Danjuma (muy pitado) y Sadiq. Tuvo la sentencia al final Mikautadze, pero el marcador no se movió.

El Villarreal consolida la tercera plaza y su hegemonía como el mejor equipo de la Comunitat.