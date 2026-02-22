Directo Villarreal-Valencia: el Submarino tiene una oportunidad de asentarse en la plaza Champions

Un nuevo derbi a la vista. Después de la victoria del pasado miércoles en el Ciutat de València ante el Levante, el Villarreal CF recibe esta noche a las 21:00 horas al Valencia CF para cerrar una semana en la que han disputado tres partidos en ocho días y que podría finalizar con el Submarino afianzado en la tercera plaza y asestando un duro golpe al Real Betis para confirmar la plaza Champions.

Todo ello sería posible si el cuadro amarillo suma una victoria ante los valencianistas en un partido en el que Marcelino no va a poder contar con Gerard Moreno y todo parece indicar que Rafa Marín, que sufrió un esguince el pasado miércoles ante el Levante, tampoco podrá estar disponible. La noticia positiva será la recuperación de dos efectivos: Dani Parejo y Alfon González, que estrenará convocatoria desde que llegó el pasado mercado de invierno.

Puedes seguir el encuentro en directo en Mediterráneo.