La previa del Villarreal-Valencia: El Submarino, a confirmar su hegemonía en la Comunitat

Nuevo Villarreal-Valencia en el Estadio de la Cerámica (21.00 horas, Movistar Plus+). Del predominio che en los cara a cara iniciales se ha pasado a uno claramente groguet. No en vano, la diferencia clasificatoria es abismal: les separan 12 puestos y, sobre todo, 22 puntos en estas 24 jornadas disputadas. Además, hace ya nueve largos años que el conjunto de la capital del Túria no regresa con los tres puntos en el autobús.

Se trata de un derbi autonómico, siempre especial, que llega a las mismas alturas prácticamente de la pasada temporada, aunque con los dos equipos mejorados. Especialmente el amarillo, sólidamente situado en la tercera posición, mientras que la situación del conjunto che no es tan agónica como la de hace un año, ya que no ocupa puestos de descenso, aunque su margen con el descenso continúa siendo muy escaso (dos puntos).

Un Villarreal-Valencia, el último, que en lo deportivo fue noticia por la igualada a última hora de Umar Sadiq, neutralizando el gol materializado por Pape Gueye a la media hora de la primera parte (1-1). Sin embargo, todo quedó enturbiado por las posteriores agresiones de varios ultras che a varios aficionados groguets con discapacidad en las cercanías del estadio.

Bajas e incógnitas

Más cerca en el tiempo, hace cuatro meses, el Submarino se sacó la espina de Mestalla con un 0-2. No estará el autor del primer gol, Gerard Moreno, que encabeza la destacada relación de ausencias en los amarillos. Como ese 25 de octubre del 2025, como ahora, continúan sin estar Willy Kambwala, Logan Costa ni Pau Cabanes, a los que se ha añadido Juan Foyth. Además, todo apunta a que Rafa Marín se sumará también, con las incógnitas de Dani Parejo y Alfon González. El centrocampista y el refuerzo de invierno, al menos, sí apuntan a estar dentro de la citación.

El Villarreal arrancará el encuentro empatado con el Atlético, que anoche venció al Espanyol en el Metropolitano. Al menos le favoreció el empate del Real Betis sobre el Rayo en La Cartuja, acortando su diferencia con los amarillos a seis puntos. En todo caso, la situación clasificatoria del Submarino sigue siendo envidiable.

Después de cerrar el miércoles, con dos meses de retraso, la primera vuelta con unos extraordinarios 44 puntos, espera retomar el pulso tras haber sumado solo cuatro en las primeras cinco jornadas de la segunda vuelta.

La Cerámica cierra una curiosa semana, que ha acogido un singular triangular de derbis regionales, comenzando por el Levante-Valencia del pasado domingo y siguiendo por el Levante-Villarreal del miércoles. Los che comparecen menos exigidos entre comillas, a raíz de haber recuperado prestaciones lejos de Mestalla, gracias a sus triunfos en Getafe y sobre todo en el reciente en el duelo vecinal.

Así llega el Valencia

Carlos Corberán ha sabido lidiar con las bajas especialmente atrás, sin Julen Agirrezabala, Mouctar Diakhaby ni Dimitri Foulquier. Además, Diego López no llega a tiempo. No serán de la partida, pero aguardarán su oportunidad, examarillos como el extremo Arnaut Danjuma o el mediocentro Javi Guerra (no parece que vaya a tenerla Dani Raba).