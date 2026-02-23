El análisis de Marcelino tras el Villarreal-Valencia: "Salimos muy reforzados de este resultado"

El Villarreal se llevó el derbi ante el Valencia en el Estadio de la Cerámica para poder dormir una semana más en el tercer puesto de la Primera División. El técnico del Villarreal, Marcelino García Toral, destacó la "tensión y la intensidad" de un aprtido en el que su equipo supo remontar para afianzarse en la zona Champions. Además, destaca la manera de competir de su equipo que "presenta una mejoría defensiva en las útimas semanas".

Las declaraciones al completo a continuación.

Valoración del encuentro

"Ha sido un partido de mucha tensión y mucha intensidad. Todos los derbis suelen ser así: resultados ajustados, dominio alternativo... Creo que hicimos un primer tiempo muy bueno, el Valencia prácticamente no tiró, pero tuvimos una decisión y cometimos un penalti. Luego nos repusimos muy bien, seguimos en una buena línea y conseguimos remontar. Es la segunda vez que lo hicimos en liga y la anterior fue contra un equipo que estaba con diez. Felicitar a todo el equipo porque teníamos una semana complicada, veníamos de jugar contra el Levante y repetimos muchos futbolistas. Competimos fenomenal y sumamos tres puntos que nos hacen sumar 51".

Dos victorias en seis días

"En poco menos de seis días. El fútbol se dan circunstancias que no se prevén. Parece que jugamos un triangular Valencia, Levante y nosotros en una semana. Nosotros salimos muy beneficiados de este resultado. Sabíamos lo difícil que era. Teníamos la experiencia de la temporada pasada que dominamos y fuimos ganando durante todo el partido y nos empataron al final. El primer tiempo fue muy bueno y en el segundo logramos sostenernos que nos viene a garantizar esa mejoría defensiva que venimos experimentando en los últimos partidos. Tuvimos una racha donde la mayoría de partidos encajábamos dos goles y eso nos ponía serios problemas para sumar".

Los jugadores del Villarreal se abrazan tras el tanto de Comesaña / Manolo Nebot

Otro gran partido de Pau Navarro

"La mayoría de sus intervenciones en el fútbol base fueron de central. Es un chico inteligente que poco a poco va cogiendo esa confianza y es muy inteligente. Tiene mucha capacidad, prevé muchos movimientos. Lo que está haciendo es para darle la enhorabuena, le hemos dado confianza, pero él adquirido mucha madurez. Jugar los tres partidos de esta semana 90' y tener un rendimiento muy bueno, es muy complicado y él lo ha hecho".

Cambio de Pape Gueye

"Lo de Pape ha sido un bocadillo en el primer tiempo y llegó con una inflamación considerable al descanso. Él quiso seguir y aguantó lo que pudo. Hizo un primer tiempo increíble, creo que fue el mejor jugador del primer tiempo. Con Dani Parejo forzamos un poco porque Comesaña nos pidió el cambio porque estaba muy cansado".

La capacidad de sufrir en el tramo final

"Alguna vez sí que salimos, pero luego nos faltó algo de precisión. Nos hubiera gustado tener más balón en el segundo tiempo, pero entre el cansancio y la sensación de querer conservar lo que tienes hizo ello. Parece que alguna ocasión es más de lo que fue (porque eran fuera de juego claro). No sé por qué no se señalan fuera de juego. Que el equipo en una situación de dificultad sepa capaz de defender bien y no encajar, nos permite seguir creciendo".

¿Es Pape Gueye el tercer lanzador de penalti?

"Hoy iban a lanzar el penalti Pape Gueye o Ayoze. Han elegido ellos y lo ha hecho fenomenal porque ha engañado al portero y ha metido el gol".