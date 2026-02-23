Las notas del Villarreal-Valencia: ¿quiénes han sido los mejores?

El Villarreal CF confirmó su buen momento al imponerse 2-1 al Valencia CF en un derbi intenso que consolida a los amarillos en la tercera plaza de LaLiga EA Sports y refuerza su candidatura para regresar a la Champions League.

El equipo de Marcelino García Toral remontó el tanto inicial de Largie Ramazani (marcó de penalti) gracias a los goles antes del descanso de Santi Comesaña y Pape Gueye (también desde los once metros), en un partido marcado también por decisiones arbitrales polémicas.

Resumen rápido

El Submarino empezó dominando con un inspirado Nicolas Pepe, generando peligro constante, aunque sin traducirlo en ocasiones claras. El Valencia se adelantó tras un penalti revisado por el VAR, pero la reacción local fue inmediata: Comesaña empató tras un rechace y, poco después, Gueye culminó la remontada desde los once metros. El Villarreal incluso pudo ampliar la ventaja antes del descanso.

En la segunda parte, el duelo se equilivró. El conjunto visitante dio un paso al frente, pero apareció el portero Luiz Júnior con intervenciones decisivas ante Arnaut Danjuma y Umar Sadiq. El marcador ya no se movió en el Estadio de la Cerámica, donde la afición celebró una victoria que refuerza la hegemonía amarilla en la Comunitat Valenciana tras los triunfos recientes ante Elche y Levante.

El uno a uno

Estas han sido las votaciones de los jugadores del Villarreal, a juicio de el Periódico Mediterráneo.

El mejor

Nico Pepe | 8 |. El mejor del Villarreal anoche. Muy peligroso, encarando y generando peligro. Provocó el penalti del 2-1.

El resto de los titulares

Luiz Júnior | 8 |. Salvo alguna indecisión en las salidas, el resto cumplió con su cometido. Evitó por dos veces el 2-2 a Danjuma y Sadiq.

Mouriño | 7 |. Jugó con su raza habitual en la banda derecha de la defensa. Serio al cruce y anticipativo en la marca. Fuerte en el cuerpeo.

Pau Navarro | 7 |. El de la Vilavella siempre rinde y ayer volvió a dar fe de ello supliendo a Rafa Marín. Bien por arriba y en la salida de balón.

Renato Veiga | 6 |. Estuvo correcto en líneas generales pero sufrió a la hora de ajustar pases con precisión. Fiable en el juego aéreo y en la marca.

Sergi Cardona | 7 |. Siguió como titular y estuvo correcto en líneas generales, yendo de menos a más en ataque. Rindió atrás y con balón.

Santi Comesaña | 7 |. Aportó trabajo y nueva iniciación de juego en el centro del campo. Y como llegador que es, marcó el 1-1 de segunda jugada.

Pape Gueye | 8 |. Un pulpo en la medular, con garra, recuperando balones, ganando duelos y llegando con peligro. Marcó el 2-1 de penalti.

Alberto Moleiro | 6 |. Actuación intermitente en el que no pudo brillar como en otros partidos. Aportó destellos de su clase pero sin peligro.

Mikautadze | 6 |. Bien en movilidad y con muy buenos desmarques. Pudo marcar un gran gol en la primera parte. Fue de más a menos.

Ayoze | 6 |. Buenas intenciones y calidad en el juego de primeras, pero le faltó presencia ofensiva. Se asoció, pero sin remates.

Los suplentes

Thomas Partey | 6 |. Serio.

Buchanan | 6 |. Aplicado.

Pedraza | 7 |. Ofensivo.

Parejo | 6 |. Inteligente.

Alfon | sc |. Debutante.