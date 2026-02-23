La resaca del Villarreal-Valencia: el cruce de cánticos, los audios que retratan a Gil Manzano y la respuesta imperdible de Marcelino...

No era un partido más. Un derbi es un derbi y se notó desde las horas previas en el Estadio de la Cerámica. En lo meramente deportivo, el Villarreal logró remontar al Valencia en la primera parte y sumó tres puntos importantísimos en el objetivo de repetir presencia en la Champions League, dejando a su rival autonómico al filo del descenso.

Aficionados del Villarreal durante el derbi. / MANOLO NEBOT

Pique entre aficiones

Como ocurre en todos los derbis, hubo cánticos cruzados y pique entre ambas aficiones. A pesar de la delicada situación institucional de un club como el Valencia, alrededor de 600 chés se desplazaron a La Cerámica y alentaron a los suyos desde la previa con el recibimiento. Ya en el campo, ambos bandos enfilaron sus clásicos cánticos. Por un lado: "Villarreal, equipo filial". La respuesta de la afición del Submarino fue al mentón, donde más duele: “Peter, quédate, Peter, quédate…” o los clásicos: “A Segunda, oe; a Segunda, oe”. Con el gol de Ramazani de penalti, los visitantes lo celebraron por todo lo alto. Sin embargo, la alegría duró poco y los groguets se vengaron tras la vertiginosa remontada. En la segunda parte, tras el pitido final, la afición del Villarreal celebró la victoria por todo lo alto, acordándose de su rival.

La morocha vuelve a La Cerámica

Fue la canción de moda el pasado curso... y está de vuelta para este tramo decisivo de la temporada. La Morocha sonó con fuerza tras el final del partido mientras varios de los jugadores del Villarreal hicieron una piña en el centro del campo para celebrar el triunfo.

Gil Manzano.... protagonista y los audios

Gil Manzano, de nuevo, en un partido del Villarreal, volvió a tener un papel protagonista... y la afición amarilla le brindó una tremenda pitada. El colegiado no vio un penalti clarísimo de Javi Guerra a Nicolas Pepe... y el VAR no apareció. Tampoco vio la mano de Ramazani que supuso el 2-1. En esta ocasión no hubo escapatoria y terminó señalando pena máxima. Al ser dos errores, el CTA le mandará a la nevera. Tampoco vio el pisitón claro (más viendo los que se pitan en LaLiga) de Javi Guerra a Nicolas Pepe en el minuto uno.

Así fue la conversación del penalti del 2-1:

-Jesús, te recomiendo una revisión por un potencia penalti por manos.

-Mira, Jesus, es el punto de contacto. A nuestro juicio el brazo está extendido. Te lo voy a dejar en dinámica para que lo veas.

-Perfecto.

-Dame la toma del punto contacto y la del 16 para ver si está dentro.... Efectivamente, está dentro. Me voy a ir con penalti y sin tarjeta.

-De acuerdo, Jesús

La conversación del penalti a favor del Valencia.

Jesús, te recomiendo una revisión por un potencial penalti.

-Estate tranquilo, Jesús.

-Jesús, te voy a mostrar como el portero nueva juega balón. Es Sadiq el que juega el balón y el portero en su afán de jugar el balón, a nuestro juicio, derriba a Sadiq.

-La rodilla se la lleva, hay contacto.

-Vale.

-Para mí, me voy a ir con tarjeta amarilla.

La respuesta irónica de Marcelino

Preguntado en la rueda de prensa sobre el arbitraje y los tres penaltis que no vio Gil Manzano, Marcelino tiró de ironía y respondió tapándose la boca. Una respuesta que fueron más que mil palabras. Y así acabó un derbi que volvió a teñirse de amarillo.