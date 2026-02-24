La diferencia abismal en 2026 entre el Valencia y el Villarreal, el rey de la Comunitat

En Poniente, los tronos se disputan a espada y fuego, pero en la Comunitat Valenciana hay un reino que no admite discusión desde hace años: el Villarreal CF ocupa el lugar más preciado. Como los Stark en Invernalia, el proyecto amarillo avanza con estabilidad y visión a largo plazo, mientras que el del Valencia, más cercano a los Lannister con sus intrigas y altibajos, sigue atrapado en la inestabilidad de una nefasta gestión de Peter Lim. Así lo confirmaban los cánticos de sus aficionados en las afueras de La Cerámica: «Una ilusión nos persigue... que se vaya Meriton». El derbi fue solo una nueva confirmación de que el Submarino está en otra dimensión.

El equipo de Marcelino García Toral, que está firmando la mejor Liga de su historia en números, contrasta radicalmente con un rival que pelea por eludir el descenso y añora los tiempos en los que ganaba títulos ligueros, disputaba finales de Champions y era el líder indiscutible de la terreta. Hace no tanto, nadie imaginaba esta sucesión, pero actualmente el color de la corona es amarillo. Y, para más inri, con Marcelino y Parejo, autores principales de la última página dorada en la historia del Valencia, hacen lo propio en el otro bando.

Desde Lim: 105 puntos más

Peter Lim aterrizó en Valencia con promesas vacías allá por 2014, cuando el Submarino regresaba a Primera División tras el fatídico descenso. Desde entonces, los números hablan por sí mismos: el equipo de la Plana Baixa ha sumado 105 puntos más en Liga que los chés, consolidándose como habitual en competiciones europeas, mientras el murciélago dejó de viajar por el continente —su último partido data del 10 de marzo de 2020. Ha llovido.

Durante el último lustro, los amarillos levantaron su primer gran título europeo con la Europa League en 2021 y alcanzaron las semifinales de la Champions League un año después, demostrando que su proyecto estaba varios pasos por delante. De hecho, la actual diferencia en la clasificación es de 25 puntos, un reflejo de la estabilidad frente a un pozo sin salida.

Los aficionados del Villarreal celebran la victoria. / MANOLO NEBOT ROCHERA

6 de 6 esta temporada

Por cuarta vez en la historia, el Submarino logró imponerse en ambos enfrentamientos ligueros contra el Valencia. La última vez que ocurrió fue en la campaña 2017/18 (0-1 y 1-0). Antes, había sucedido en 2007/08 (0-3 y 3-0) y en 2015/16 (1-0 y 0-2). Lo más llamativo es que los de la capital del Túria, en Liga —aunque sí lo hizo en Europa League (2018/19)— nunca lo han logrado en Liga.

Dominio en La Cerámica

Otro dato más para la colección: la última vez que asaltó Vila-real en Liga se remonta al 21 de enero de 2017 (0-2 con goles de Carlos Soler y Santi Mina). Desde entonces, el Submarino ha sumado siete victorias y dos empates, consolidando a este rival como su preferido en la máxima categoría, al que más veces ha derrotado (23), por encima del Getafe (22).

En el balance global, el próximo año podría producirse el sorpasso definitivo. El historial actual refleja 24 victorias para el Villarreal (76 goles) frente a 25 del Valencia (86 goles) y 14 empates, mostrando el claro cambio de paradigma, ya que en los primeros años del Submarino en Primera, mandaba el blanco y el negro.

Plantillas.... e inversión

Más allá de los números, basta con echar un vistazo a las plantillas y a la gestión de ambos clubes. Mientras un club ficha con criterio, vende caro y se rehace año tras año, el otro recurre desesperadamente a su cantera y firma a jugadores que en otras épocas jamás hubieran vestido dicha camiseta. De los Villa, Mata o Silva, a los Hugo Duro Danjuma o Ramazani, hay un mundo... o varios.

12 de 12 en los derbis

Los otros dos rivales de la Comunitat en esta temporada, Elche y Levante, también han sido sometidos por el Submarino, que se impuso en el Martínez Valero (1-3) y en el Ciutat de Valencia (0-1), sumando 12 de 12 puntos ante los equipos autonómicos.

Mika enciende las redes

Los futbolistas del Villarreal, que celebraron el triunfo bailando la Morocha junto a los aficionados, aprovecharon para dejar su mensaje en redes sociales. El que más furor causó, sobre todo entre la afición ché, fue el georgiano Georges Mikautadze, muy activo en X: «La Comunitat es groga», acompañado de un corazón amarillo y un emoticono en un escueto pero contundente mensaje.

También dejó su sello Santiago Mouriño, otro de los recién llegados este curso: «La Comunidad Valenciana es amarilla, vamos a por más», junto a otro corazón. Además, el autor del gol de la victoria de penalti y mejor jugador del partido, Pape Gueye, emitió el siguiente mensaje: «Los derbis se ganan, tres puntos. Gracias a todos por sus mensajes. Estoy bien, no es nada grave», en referencia al golpe que recibió y que le obligó a ser sustituido en la segunda parte.

Y así, el Submarino volvió a presumir de ser, actualmente, el equipo más fuerte de la Comunitat Valenciana.