Fernando Roig manda un mensaje a la plantilla del Villarreal: "Hay que apretar para volver a la Champions"

Los futbolistas del Villarreal CF junto al presidente Fernando Roig y el técnico Marcelino García Toral, con las piernas cargadas por el esfuerzo en el derbi y la satisfacción por la victoria, acudieron ayer a las impresionantes exposiciones y showrooms de la Cerámica Experience, la espectacular feria de promoción cerámica impulsada por el Grupo Pamesa que tiene lugar esta semana, del 23 al 27 de febrero, y celebra este año su quinta edición.

Los jugadores del primer equipo disfrutaron durante la mañana de las exposiciones de las ocho empresas que conforman el Grupo Pamesa. Una vez visitados los showrooms de Pamesa, Tau, Ascale, Ecoceramic, Prissmacer, Geotiles y Navarti, acudieron a conocer a la nueva integrante del Grupo Pamesa: Natucer.

Y así, la plantilla disfrutó de un evento distendido en el que comieron untos y compartir grandes momentos en un entorno de vanguardia del sector cerámico.

Roig, orgulloso del equipo

El presidente Fernando Roig aprovechó la oportunidad para dar la «enhorabuena al equipO por el esfuerzo y el resultado importante contra el Valencia». «Nos ha llevado a superar los 51 puntos y tenemos que conseguir el objetivo que es por segunda vez consecutiva jugar la Champions».

A pesar de la ventaja sobre sus perseguidores, Roig tiene claro que deben mantener la exigencia: «Hay que apretar y apretar. Es un reto real y sería un gran éxito; nunca hemos estado dos años seguidos, y es complicado».

Hoy, visita al Roig Arena

El equipo vuelve este martes a los entrenamientos para preparar el duelo del próximo sábado contra el Barcelona (16.15 horas). Por la tarde, la plantilla visitará el Roig Arena, dentro del marco de la Cerámica Experience de Pamesa.