LaLiga se aprovecha del Villarreal: horarios en lunes, viernes, cambios de fechas... ¡Ya es reiterativo!

La eliminación del Villarreal CF tanto de la Champions League como de la Copa del Rey está empezando a ser aprovechada por LaLiga. El ente que rige los destinos del campeonato de Primera División y establece los horarios en cada jornada en función de las necesidades televisivas va a aprovecharse de la calidad y del potencial del Submarino para ubicarlo en franjas horarias fatales para los intereses de sus aficionados, en día laborables, y no cuando los equipos importantes deben jugar sus encuentros.

Tras finalizar enero, coincidiendo con el adiós en la Liga de Campeones, lo que obligaba a LaLiga a situar al conjunto amarillo los sábados, desde el primer partido de febrero como local, el fin de semana del 7-9 de febrero, el ente regulador del campeonato puso el Villarreal-Espanyol el lunes 9 de febrero a las 21.00 horas, sin duda, el peor horario posible en un campeonato de élite tanto para los equipos, club organizador y sus aficionados.

El primer gol del Villarreal al Espanyol, obra de Georges Mikautadze. / MANOLO NEBOT ROCHERA

Fechas conocidas

Después, LaLiga cambió de domingo a sábado el Getafe-Villarreal, que se jugó el sábado 14 de febrero, luego entre semana el aplazado en casa del Levante (miércoles 18) y se recibió al Valencia el pasado domingo 22. Ahora, los siguientes duelos serán más lógicos, visitando el Camp Nou para medirse al Barcelona este sábado 28 de febrero (16.15 horas), en la 26ª jornada y, tras ello, en la 27ª, se recibirá en el Estadio de la Cerámica al Elche el domingo 8 de marzo, a las 14.00 horas.

Comesaña celebra el gol del Villarreal al Valencia en La Cerámica. / Manolo Nebot

Noches de los viernes

Dado lo apetecible de ver al Submarino, desde LaLiga se ha decidido que el conjunto de Marcelino García Toral juegue dos viernes de forma consecutiva. El primero, el ya consabido encuentro ante el Deportivo Alavés en Vitoria, que tendrá lugar el viernes 13 de marzo, a las 21.00 horas, correspondiente a la 28ª jornada del campeonato doméstico.

Y este martes se han conocido los horarios y fechas correspondientes a la 29ª jornada de Primera División, en la que los de la Plana Baixa recibirán a la Real Sociedad. Un compromiso que ha sido ubicado el viernes 20 de marzo, a las 21.00 horas. Sin duda, LaLiga se aprovecha del tirón del Villarreal ubicándole partidos entre semana, dejándolo para los viernes o los lunes, algo que molesta, y mucho, a los aficionados, organizadores y que afecta a los comercios y negocios de restauración locales.