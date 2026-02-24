La plantilla del Villarreal luce en 'Una noche para brillar' en el Roig Arena
Futbolistas del primer equipo del Submarino y miembros del cuerpo técnico disfrutan de una espectacular experiencia dentro de la 'Cerámica Night Experience' organizada por el Grupo Pamesa
La plantilla y el cuerpo técnico del Villarreal CF han disfrutado en la noche de este martes del espectacular evento Cerámica Night Experience en el imponente Roig Arena, el flamante pabellón multiusos ubicado en el corazón de València.
Bajo el nombre de Una noche para brillar, este brillante evento impulsado por el Grupo Pamesa contó con la actuación del afamado showman castellonense Carlos Latre, así como con la interpretación de diferentes artistas durante una velada mágica.
En dicha espectacular noche estuvieron presentes, entre otros miembros del club y del cuerpo técnico, los futbolistas: Arnau Tenas, Renato Veiga, Pau Cabanez, Pau Navarro, Hugo López, Alfon González, Dani Parejo, Sergi Cardona, Gerard Moreno, Logan Costa, Alfonso Pedraza, Santi Comesaña, Luiz Júnior, Ayoze Pérez, Juan Foyth, Willy Kambwala, Sani Mouriño y Georges Mikautadze.
Gracias a la visión y a la determinación de Juan Roig, el Roig Arena se ha convertido en un espacio polifuncional, capaz de aunar música, deporte, cultura y entretenimiento en una instalación de última generación con capacidad para 20.000 personas.
El Roig Arena
El Roig Arena es un espacio donde la música, el deporte, la cultura y el entretenimiento se unen para crear momentos inolvidables. Con capacidad para recibir hasta 20.000 personas en conciertos y más de 15.000 aficionados apoyando al Valencia Basket Club, el recinto consigue hacer vibrar cada rincón de València.
Un recinto en el que se puede disfrutar de una amplia variedad de experiencias en espacios versátiles, preparados para acoger todo tipo de eventos, reuniones y celebraciones.
Ya sea un concierto, un evento corporativo o una cena entre amigos, cada día traerá nuevas experiencias que emocionarán a todos nuestros visitantes.
Este proyecto, impulsado por el firme compromiso de Juan Roig, está en constante actividad los 365 días del año, transformando a València en un epicentro de energía, emoción y oportunidades sin límites.
El Legado
El Legado de Juan Roig y Hortensia Herrero continúa creciendo. Fruto de su generosidad, altruismo y, mediante su patrimonio personal, buscan irradiar la cultura del esfuerzo en los diferentes ámbitos: deportivo (Valencia Basket Club, L’Alquería del Basket y Fundación Trinidad Alfonso), cultura y arte (Fundación Hortensia Herrero), formación y emprendimiento (Marina de Empresas) y entretenimiento (Roig Arena).
Suscríbete para seguir leyendo
- Esta es la previsión del tiempo para el primer fin de semana de la Magdalena en Castelló ¿lloverá?
- Detenido un expolicía apartado por tráfico de drogas tras atropellar a un compañero y darse a la fuga en Castellón
- Benicarló reparte 1.500 kilos de 'carxofa' y calienta motores para el primer congreso nacional
- Asaltan una vivienda en Castellón con un arma de fuego, un revólver y un machete
- Benicàssim estrena su primera tirolina, tiene 20 metros y está en un parque
- Aparecen restos arqueológicos en una obra en Castellón: «¿Y ahora qué?»
- El campo cada vez da menos trabajo: 100 agricultores y 400 temporeros menos en un año en Castellón
- Fernando Roig manda un mensaje a la plantilla del Villarreal: 'Hay que apretar para volver a la Champions