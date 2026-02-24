La plantilla del Villarreal luce en 'Una noche para brillar' en el Roig Arena

La plantilla y el cuerpo técnico del Villarreal CF han disfrutado en la noche de este martes del espectacular evento Cerámica Night Experience en el imponente Roig Arena, el flamante pabellón multiusos ubicado en el corazón de València.

Bajo el nombre de Una noche para brillar, este brillante evento impulsado por el Grupo Pamesa contó con la actuación del afamado showman castellonense Carlos Latre, así como con la interpretación de diferentes artistas durante una velada mágica.

La plantilla del Villarreal CF ha disfrutado de la espectacular Cerámica Night Experience en el imponente Roig Arena. / Villarreal CF

En dicha espectacular noche estuvieron presentes, entre otros miembros del club y del cuerpo técnico, los futbolistas: Arnau Tenas, Renato Veiga, Pau Cabanez, Pau Navarro, Hugo López, Alfon González, Dani Parejo, Sergi Cardona, Gerard Moreno, Logan Costa, Alfonso Pedraza, Santi Comesaña, Luiz Júnior, Ayoze Pérez, Juan Foyth, Willy Kambwala, Sani Mouriño y Georges Mikautadze.

La plantilla del Villarreal CF ha disfrutado en el Roig Arena. / Villarreal CF

Gracias a la visión y a la determinación de Juan Roig, el Roig Arena se ha convertido en un espacio polifuncional, capaz de aunar música, deporte, cultura y entretenimiento en una instalación de última generación con capacidad para 20.000 personas.

El Roig Arena

El Roig Arena es un espacio donde la música, el deporte, la cultura y el entretenimiento se unen para crear momentos inolvidables. Con capacidad para recibir hasta 20.000 personas en conciertos y más de 15.000 aficionados apoyando al Valencia Basket Club, el recinto consigue hacer vibrar cada rincón de València.

Un recinto en el que se puede disfrutar de una amplia variedad de experiencias en espacios versátiles, preparados para acoger todo tipo de eventos, reuniones y celebraciones.

Ya sea un concierto, un evento corporativo o una cena entre amigos, cada día traerá nuevas experiencias que emocionarán a todos nuestros visitantes.

Este proyecto, impulsado por el firme compromiso de Juan Roig, está en constante actividad los 365 días del año, transformando a València en un epicentro de energía, emoción y oportunidades sin límites.

La plantilla del Villarreal CF, en el Roig Arena. / Villarreal CF

El Legado

El Legado de Juan Roig y Hortensia Herrero continúa creciendo. Fruto de su generosidad, altruismo y, mediante su patrimonio personal, buscan irradiar la cultura del esfuerzo en los diferentes ámbitos: deportivo (Valencia Basket Club, L’Alquería del Basket y Fundación Trinidad Alfonso), cultura y arte (Fundación Hortensia Herrero), formación y emprendimiento (Marina de Empresas) y entretenimiento (Roig Arena).